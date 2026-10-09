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Capítulo 666

Tasio, tras sentirse acorralado, le confiesa a Hugo Brossard que Gabriel provocó la explosión de la fábrica

El francés insinúa que el De la Reina pudo estar implicado en la muerte de su padre.

Hugo Brossard se enfrenta a Tasio: “¿Y si fuiste el responsable de que mi padre se alterase y sufriese un infarto?”

Hugo Brossard se enfrenta a Tasio: “¿Y si fuiste el responsable de que mi padre se alterase y sufriese un infarto?”

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Julia Zapata López
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Gabriel ha vuelto a jugársela a Tasio. Le ha contado a Hugo Brossard que su primo fue la última persona que vio con vida a su padre.

El francés va a buscar a Tasio y no duda en hacerle frente. Primero le pregunta por su agresión a Gabriel y después le pregunta directamente si tuvo que ver algo en la muerte de su padre Antoine Borssard.

Gabriel le ha contado que discutió con su padre antes de su muerte y quiere saber todo lo que pasó.

Tasio le cuenta que discutieron, pero le oculta que, sin querer y provocado por el alcohol y por un ataque de ira, le quitó las pastillas a su padre. Luego Hugo Brossard le dio un infarto que desencadenó en su muerte al no tener a mano sus pastillas.

Después, Tasio se la devuelve a Gabriel. Le cuenta al francés que él no es un criminal como Gabriel, quien acabó con la vida de un operario al provocar la explosión de la caldera.

El objetivo era hundir a la empresa para que su padre se quedase son el control de la empresa. ¡Hugo se queda sin palabras!

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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