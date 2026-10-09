Capítulo 666
Tasio, tras sentirse acorralado, le confiesa a Hugo Brossard que Gabriel provocó la explosión de la fábrica
El francés insinúa que el De la Reina pudo estar implicado en la muerte de su padre.
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Gabriel ha vuelto a jugársela a Tasio. Le ha contado a Hugo Brossard que su primo fue la última persona que vio con vida a su padre.
El francés va a buscar a Tasio y no duda en hacerle frente. Primero le pregunta por su agresión a Gabriel y después le pregunta directamente si tuvo que ver algo en la muerte de su padre Antoine Borssard.
Gabriel le ha contado que discutió con su padre antes de su muerte y quiere saber todo lo que pasó.
Tasio le cuenta que discutieron, pero le oculta que, sin querer y provocado por el alcohol y por un ataque de ira, le quitó las pastillas a su padre. Luego Hugo Brossard le dio un infarto que desencadenó en su muerte al no tener a mano sus pastillas.
Después, Tasio se la devuelve a Gabriel. Le cuenta al francés que él no es un criminal como Gabriel, quien acabó con la vida de un operario al provocar la explosión de la caldera.
El objetivo era hundir a la empresa para que su padre se quedase son el control de la empresa. ¡Hugo se queda sin palabras!
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