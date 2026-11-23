El mayor de los De la Reina lleva unos días con muchas cosas en la cabeza y se ha ido olvidando de los preparativos de su boda.

Su boda es en dos días, y Andrés ha estado más pendiente de la desaparición de sus sobrinos, que de su propio enlace.

Aunque ha hecho un esfuerzo consciente por entender que es normal, Valentina no ha podido evitar sorprenderse al escuchar que Begoña ha dormido en casa de Andrés.

Mientras disimulaba su molestia, Valentina le ha recordado que al día siguiente tienen la prueba del menú de la boda. La noticia le ha pillado por sorpresa a Andrés, que no ha sido capaz de fingir, y se ha terminado delatando: “¿Pero es en casa?” ha sido uno de sus intentos fallidos de hacer memoria.

Finalmente, Andrés ha reconocido su dejadez y le ha pedido perdón a su futura mujer, siente no poder prestarle la atención que se merece.

¿Habrá dejado esta conversación más tranquila a Valentina?