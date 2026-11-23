Begoña, que lleva un día sin saber nada de sus hijos, no ha podido aguantar más la compostura.

Mientras los De la Reina han intentado tranquilizarla y convencerla de que sus hijos están bien, ella no opinaba lo mismo: “Están con un desalmado que es capaz de todo” ha dicho refiriéndose a su marido.

La madre de los niños sabe que todo esto es consecuencia de los intentos recientes de la familia de echar a Gabriel de la perfumería. Ha asegurado que, de no ser por eso, sus hijos estarían aquí.

En uno de sus ataques, ha apuntado directamente a Damián, le ha acusado de ser el principal responsable de que ahora ella esté pagando las consecuencias.

Se ha convencido de que el fugado está utilizando a los niños únicamente para amenazar a su tío. Gabriel es un hombre sin escrúpulos, ¿pero sería capaz de hacer daño a sus propios hijos?

Begoña se ha marchado del salón muy nerviosa y Damián ha reconocido la veracidad de sus palabras: “Yo tengo la culpa de todo esto”.