Capítulo 695
Begoña culpa a Damián de la desaparición de sus hijos: “Vosotros sois los que habéis provocado todo esto”
La madre de los niños ha cargado contra toda la familia, pero ha puesto especial hincapié en el patriarca.
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Begoña, que lleva un día sin saber nada de sus hijos, no ha podido aguantar más la compostura.
Mientras los De la Reina han intentado tranquilizarla y convencerla de que sus hijos están bien, ella no opinaba lo mismo: “Están con un desalmado que es capaz de todo” ha dicho refiriéndose a su marido.
La madre de los niños sabe que todo esto es consecuencia de los intentos recientes de la familia de echar a Gabriel de la perfumería. Ha asegurado que, de no ser por eso, sus hijos estarían aquí.
En uno de sus ataques, ha apuntado directamente a Damián, le ha acusado de ser el principal responsable de que ahora ella esté pagando las consecuencias.
Se ha convencido de que el fugado está utilizando a los niños únicamente para amenazar a su tío. Gabriel es un hombre sin escrúpulos, ¿pero sería capaz de hacer daño a sus propios hijos?
Begoña se ha marchado del salón muy nerviosa y Damián ha reconocido la veracidad de sus palabras: “Yo tengo la culpa de todo esto”.
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