Yade Arayici es Kader, la hija oculta de Berrak cuya historia cambiará el destino de todos en El secreto

A simple vista, Kader es solo una niña más. Sin embargo, detrás de su historia se esconde uno de los secretos mejor guardados: nadie imagina que la pequeña es la hija secreta de Berrak.

Kader vive una vida muy dura de malos tratos por parte de la mujer que la cuida y lleva demasiado tiempo sufriendo en silencio. Todo cambia cuando Zeynep se cruza en su camino y se da cuenta de que algo no va bien. Incapaz de mirar hacia otro lado, decide ayudarla sin imaginar el problema en el que está a punto de meterse.

La situación de la niña acabará uniendo los destinos de varios personajes y sacará a la luz secretos que llevan años ocultos. Detrás de Kader está Yade Arayici, la joven actriz encargada de interpretar a uno de los personajes más importantes de esta historia. Aunque es la más pequeña del reparto, su papel tendrá un peso decisivo desde el primer momento.

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