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La pequeña protagonista

Yade Arayici es Kader, la hija oculta de Berrak cuya historia cambiará el destino de todos en El secreto

Yade Arayici interpreta a Kader, una niña de seis años que vive un infierno de malos tratos en secreto. Su situación hará que Zeynep se lo juegue todo para salvarla.

Yade Arayici es Kader, la hija oculta de Berrak cuya historia cambiará el destino de todos en El secreto

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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A simple vista, Kader es solo una niña más. Sin embargo, detrás de su historia se esconde uno de los secretos mejor guardados: nadie imagina que la pequeña es la hija secreta de Berrak.

Kader vive una vida muy dura de malos tratos por parte de la mujer que la cuida y lleva demasiado tiempo sufriendo en silencio. Todo cambia cuando Zeynep se cruza en su camino y se da cuenta de que algo no va bien. Incapaz de mirar hacia otro lado, decide ayudarla sin imaginar el problema en el que está a punto de meterse.

La situación de la niña acabará uniendo los destinos de varios personajes y sacará a la luz secretos que llevan años ocultos. Detrás de Kader está Yade Arayici, la joven actriz encargada de interpretar a uno de los personajes más importantes de esta historia. Aunque es la más pequeña del reparto, su papel tendrá un peso decisivo desde el primer momento.

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