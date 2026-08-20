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Capítulo 630

Fina revela a doña Clara que aconsejó a Marta rechazar la presidencia de la fundación: “No sabe cómo decírselo”

La fotógrafa ha tenido una incómoda charla en la que ha revivido la pesadilla que sufrió a manos de Pelayo.

Fina revela a doña Clara que aconsejó a Marta rechazar la presidencia de la fundación: “Es muy buena, no sabe cómo decírselo”

Fina revela a doña Clara que aconsejó a Marta rechazar la presidencia de la fundación: “Es muy buena, no sabe cómo decírselo”

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Doña Clara ha compartido sus pensamientos sobre la fundación con Fina. La madre de Pelayo se ha puesto en la piel de la fotógrafa, comprendiendo que haya podido vivir situaciones difíciles durante la relación con su hijo y Marta.

Ajena a la dura realidad sobre Pelayo, la madre del difunto le ha hecho saber lo importante que es esta fundación para ella: “Con su muerte, una parte de mí también ha muerto”, le ha reconocido doña Clara.

Ante estas palabras, Fina le ha confesado que ella fue la responsable de que Marta rechazara ser la presidenta de la fundación.

Después, la fotógrafa ha mentido a doña Clara y le ha explicado que la hija de Damián está muy ocupada y que sería una carga extra muy difícil de llevar: “Marta es muy buena y no sabe cómo decírselo”.

Aunque doña Clara lo ha entendido, ha seguido insistiendo en que no cree que haya nadie mejor para ese puesto. ¿Logrará encontrar otro candidato para presidir la fundación o no dará su brazo a torcer?

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