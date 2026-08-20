Nuevo personaje
Nancho Novo llega a Ágata y Lola para interpretar al padre de la inspectora Castro: “Nuestra relación es bastante tensa”
El actor da vida a un respetado juez que sintió una pequeña decepción cuando su hija no quiso seguir sus pasos.
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Nancho Novo llega a Ágata y Lola para interpretar a Mariano Castro, un juez severo y respetado en Vigo que, además, es el padre de Lola. Su relación ha estado llena de altibajos, pero, a raíz de un problemático caso, la inspectora Castro volverá a acercarse a él.
“La relación con Lola no ha sido muy buena durante muchos años. A Mariano no le hizo ninguna gracia que su hija se dedicase a ser policía”, nos explica Nancho Novo para que entendamos el distanciamiento de su personaje con su hija.
“Nuestra relación es bastante tensa porque he sido bastante ausente y porque no la he apoyado nada en su elección de carrera”, recalca el actor. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su personaje en el vídeo de arriba!
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