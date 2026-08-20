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Capítulo 630

Roque pone contra las cuerdas a Eduardo: ¡quiere leer la carta que dejó Federico antes de morir!

El chofer se ha negado para no revelar el verdadero significado de la epístola y protegerlo de la dura realidad.

Roque pone contra las cuerdas a Eduardo: ¡quiere leer la carta de Federico antes de morir!

Roque pone contra las cuerdas a Eduardo: ¡quiere leer la carta de Federico antes de morir!

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Después de conocer que Eduardo es su verdadero padre, Roque ha querido seguir indagando en la historia de su familia para conocer más detalles de su vida.

El hijo del chofer le ha confesado que se puso en contacto con el notario, y descubrió que Federico dejó una carta a Eduardo antes de morir. Sin andarse con rodeos… ¡Roque le ha pedido leer esa carta!

Eduardo ha intentado quitar importancia al contenido de la carta, mintiéndole y contándole que se trataba de unas palabras de despedida muy duras para él, y por las que no tiene que pasar.

Sin embargo, la realidad es que, en su último escrito, Federico suplica a su hermano que nunca le cuente la verdad al joven.

Roque, ajeno a la dura realidad, ha entendido los motivos de Eduardo, y el chofer ha aprovechado para intentar concretar otro día para verse, y hablar de otros temas. ¿Dejará Roque de insistir o hará todo lo posible por leerla?

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