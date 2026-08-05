Capítulo 619 de Sueños de libertad; 4 de agosto: Digna anima a Damián a negociar con Floral

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Doña Clara ha hecho una propuesta a Paula difícil de rechazar: trabajar para ella como acompañante en un viaje por Europa, ¡y con todos los gastos pagados.!

Al enterarse de esta oferta, Tasio no ha podido evitar sentir miedo al pensar que podría perder a la mujer de la que está enamorado. ¿Convencerá a la dependienta de no aceptar este trabajo?

Mientras, Pablo ha accedido a reunirse con Marisol. El director financiero ha aprovechado el momento para pedirles disculpas a ella y a Nieves por todo el daño que ha provocado.

En otro orden de cosas, ¡Roque por fin ha descubierto que Eduardo es su padre biológico! El joven ha atado cabos y no ha dudado en recriminarle al chófer que su vida ha sido un engaño. ¿Podrá perdonar a su familia?

Además, Marta ha decidido apoyar a Fina con su nuevo proyecto y confiar en ella, aunque tiene algunas dudas con Bianca y sus intenciones, ha apostado por la fuerza de su amor. ¿Aceptará Fina la propuesta de la pintora?

Por otro lado, Valentina ha visitado a Nieves en el dispensario para pedirle consejo respecto a su situación con Andrés. La enfermera no ha dudado en animarla a dejarse llevar y escuchar a su corazón. ¿Seguirá Valentina sus consejos?

Finalmente, aunque la idea de trabajar para Floral no es ilusionante, Digna ha animado a Damián a aprovechar las oportunidades que lleguen a La Industrial y aceptar la propuesta de Tasio de trabajar con la competencia de la perfumera. ¿Terminará aceptando el De la Reina?

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