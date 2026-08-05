Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 619

Capítulo 619 de Sueños de libertad; 4 de agosto: Digna anima a Damián a negociar con Floral

La matriarca de los Merino cree que La Industrial debería aprovechar cualquier oportunidad de hacer nuevos clientes.

Capítulo 619 de Sueños de libertad; 4 de agosto: Digna anima a Damián a negociar con Floral

Capítulo 619 de Sueños de libertad; 4 de agosto: Digna anima a Damián a negociar con Floral

Publicidad

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Doña Clara ha hecho una propuesta a Paula difícil de rechazar: trabajar para ella como acompañante en un viaje por Europa, ¡y con todos los gastos pagados.!

Al enterarse de esta oferta, Tasio no ha podido evitar sentir miedo al pensar que podría perder a la mujer de la que está enamorado. ¿Convencerá a la dependienta de no aceptar este trabajo?

Mientras, Pablo ha accedido a reunirse con Marisol. El director financiero ha aprovechado el momento para pedirles disculpas a ella y a Nieves por todo el daño que ha provocado.

En otro orden de cosas, ¡Roque por fin ha descubierto que Eduardo es su padre biológico! El joven ha atado cabos y no ha dudado en recriminarle al chófer que su vida ha sido un engaño. ¿Podrá perdonar a su familia?

Además, Marta ha decidido apoyar a Fina con su nuevo proyecto y confiar en ella, aunque tiene algunas dudas con Bianca y sus intenciones, ha apostado por la fuerza de su amor. ¿Aceptará Fina la propuesta de la pintora?

Por otro lado, Valentina ha visitado a Nieves en el dispensario para pedirle consejo respecto a su situación con Andrés. La enfermera no ha dudado en animarla a dejarse llevar y escuchar a su corazón. ¿Seguirá Valentina sus consejos?

Finalmente, aunque la idea de trabajar para Floral no es ilusionante, Digna ha animado a Damián a aprovechar las oportunidades que lleguen a La Industrial y aceptar la propuesta de Tasio de trabajar con la competencia de la perfumera. ¿Terminará aceptando el De la Reina?

¡No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina toma una decisión sobre la propuesta de Bianca

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina toma una decisión sobre la propuesta de Bianca

Capítulo 619 de Sueños de libertad; 4 de agosto: Digna anima a Damián a negociar con Floral

Capítulo 619 de Sueños de libertad; 4 de agosto: Digna anima a Damián a negociar con Floral

Marta anima a Fina a trabajar con Bianca pese a sus inseguridades: "Solo quiero que seas feliz"

Marta anima a Fina a trabajar con Bianca pese a sus inseguridades: "Solo quiero que seas feliz"

Roque se rompe y estalla al descubrir que Eduardo es su verdadero padre: “Toda mi vida ha sido una mentira”
Capítulo 619

Roque se rompe y estalla al descubrir que Eduardo es su verdadero padre: “Toda mi vida ha sido una mentira”

“Perdí a mi bebé y a mi marido”: Claudia se abre en canal con Miguel para demostrarle que el amor sana
Capítulo 619

“Perdí a mi bebé y a mi marido”: Claudia se abre en canal con Miguel para demostrarle que el amor sana

Paula, sin palabras ante la irresistible propuesta de Doña Clara: ¡quiere que sea su asistente personal en su viaje por Europa!
Capítulo 619

Paula, sin palabras ante la irresistible propuesta de Doña Clara: ¡quiere que sea su asistente personal en su viaje por Europa!

La madre de Pelayo ha sorprendido a la joven con una oferta laboral que podría alejarla de Toledo y de Tasio.

Una nueva vida
Capítulo 97

La despedida más dolorosa: Hattuc da su bendición a Abidin y Suna para empezar una nueva vida

Ifakat ha encontrado por casualidad los billetes de avión de Abidin y Suna y ha descubierto que la pareja está decidida a marcharse. Pero la mayor sorpresa ha llegado con la reacción de Hattuc al enterarse de la noticia.

Daniel Pérez Prada y Mariam, Hernandez, de Padre no hay más que uno, la serie

Daniel Pérez Prada recuerda cómo un niño se echó a llorar al verlo en el rodaje de Padre no hay más que uno, la serie

"Ojalá el amor pudiera siempre con todo": Alya y Cihan abren su corazón en su cita más romántica

"Ojalá el amor pudiera siempre con todo": Alya y Cihan abren su corazón en su cita más romántica

"La mujer que amo es Alya": Cihan fulmina todas las esperanzas de Mine de recuperarlo

"La mujer que amo es Alya": Cihan fulmina todas las esperanzas de Mine de recuperarlo

Publicidad