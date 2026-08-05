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Capítulo 619

Paula, sin palabras ante la irresistible propuesta de Doña Clara: ¡quiere que sea su asistente personal en su viaje por Europa!

La madre de Pelayo ha sorprendido a la joven con una oferta laboral que podría alejarla de Toledo y de Tasio.

Paula, sin palabras ante la irresistible propuesta de Doña Clara: ¡quiere que sea su asistente personal en su viaje por Europa!

Paula, sin palabras ante la irresistible propuesta de Doña Clara: ¡quiere que sea su asistente personal en su viaje por Europa!

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Tras su regreso a Toledo, Doña Clara ha hecho muy buenas migas con Paula. La madre de Pelayo y la dependienta han conectado tanto que…¡le ha propuesto ser su asistenta personal durante el viaje por Europa que tiene previsto para dentro de tres meses!

Doña Clara ha perdido a última hora a su acompañante para este viaje y ha encontrado en Paula la persona de confianza con quien recorrerse el continente: “Todos los gastos corren de mi cuenta y te pagaría el sueldo que cobras aquí”.

Además, la madre de Pelayo le ha advertido que este viaje, además de para conocer mundo, le servirá para alejarse de la colonia y… ¡de Tasio!: “Te conviene apartarte un tiempo de Toledo”

Paula no ha podido esconder la ilusión que siente ante esta esta inesperada propuesta; sin embargo, ha decidido pensar más fríamente en esta oferta que podría cambiar para siempre su futuro: “No tienes que contestarme ahora, mañana lo hablamos”, le ha explicado Doña Clara.

Finalmente, la joven le ha agradecido su confianza y le ha prometido valorar su decisión. ¿Aceptará Paula irse con Doña Clara a recorrer Europa? ¿Cómo reaccionará Tasio cuando descubra que puede perderla?

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