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Capítulo 619

Marta anima a Fina a trabajar con Bianca pese a sus inseguridades: "Solo quiero que seas feliz"

La fotógrafa sigue indecisa y es consciente de que aceptar esta propuesta supondría un salto en su carrera profesional.

Marta anima a Fina a trabajar con Bianca pese a sus inseguridades: "Solo quiero que seas feliz"

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El regreso de Bianca está revolucionando la vida de Marta y Fina. La fotógrafa sigue dando vueltas a la oferta laboral que conllevaría trabajar codo a codo con la argentina y Marta no ha dudado en apoyarla en su decisión: “Deberías aceptar esa propuesta”.

Sin embargo, Fina es consciente de que a su pareja no le agrada en absoluto esta idea y que únicamente la apoya para hacerla feliz: “No te atreves a decirme la verdad, en realidad no te hace ninguna gracia que comparta tiempo con Bianca”.

Fina está hecha un lío sobre qué decisión tomar y ha preferido que sea su pareja quien elija qué hacer: “Yo no quiero que nos peleemos ni nos distanciemos, decídelo tú”.

La hija de Damián, lejos de negarse a que acepte esta oferta, le ha dejado claro que solo quiere que sea feliz y disfrutarlo a su lado. ¡Esa ha sido su única respuesta!

Finalmente, la fotógrafa ha reconocido a Marta que, quizás, debería aceptar el trabajo y compartir sus éxitos con ella: “Yo lo que quiero es seguir creciendo cada día, también en lo profesional. ¿Cuál será la decisión de Fina?

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