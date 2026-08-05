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Capítulo 619

“Perdí a mi bebé y a mi marido”: Claudia se abre en canal con Miguel para demostrarle que el amor sana

La encargada quiere mostrarle a su expareja que el amor es la mejor medicina para los momentos más difíciles.

“Perdí a mi bebé y a mi marido”: Claudia se abre en canal con Miguel para demostrarle que el amor sana

“Perdí a mi bebé y a mi marido”: Claudia se abre en canal con Miguel para demostrarle que el amor sana

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Claudia ha aceptado los consejos de Manuela y ha decidido contarle a Miguel su historia más personal para demostrarle que el amor merece la pena y que puede llegar a sanar.

La encargada ha entrado en el dispensario y, sin andarse con rodeos, se ha abierto en canal con Miguel, confesando que sabe lo que duele el amor:” Perdí a mi bebé antes de que naciera y a mi marido en el mismo instante”.

Estas duras palabras han dejado en shock al doctor Salazar, pero Claudia le ha aclarado que, si le cuenta su historia más personal, no es para recriminárselo, sino para demostrarle que siempre habrá alguien que vuelva a hacerte sonreír: “Como me ha pasado a mí contigo”, le ha recalcado.

El joven le ha confesado que, siendo Claudia tan alegre, jamás se hubiera imagino que escondiera un pasado tan doloroso, pero la encargada le ha respondido que la vida sigue: “Sufrí mucho con Mateo, pero no me arrepiento ni un solo día del que pasé a su lado”.

Finalmente, Claudia ha concluido recordándole que querer merece la pena y que el amor puede llegar a sanar.

Sin embargo, Miguel le ha confesado que necesita tiempo para procesar esta conversación: “Me gustaría estar solo”. ¿Logrará Miguel entender lo que Claudia quiere decirle? ¿Podrán #Claumi reconciliarse?

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