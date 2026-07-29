Capítulo 614
Tasio intenta distanciarse de Paula tras confesar que siente algo por ella, pero no pueden resistirse y… ¡acaban besándose!
El hijo de s Damián no puede seguir ocultando sus sentimientos hacia la dependienta y ha decidido poner tierra de por medio.
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¡Tasio ha recibido noticias de Carmen! La sevillana ha escrito una carta a su marido agradeciendo que le contara que Paula está trabajando en la tienda, pero reprochando que, si la ha contratado, es porque está enamorado de ella.
El hijo de Damián no ha podido seguir ocultando sus sentimientos y se ha dado cuenta de que, efectivamente, aún sigue sintiendo algo por Paula.
El joven se ha armado de valor para acercarse a la nueva dependienta y pedirle perdón por su actitud estos últimos días: “He sido un cretino, no tendría que haberte hecho sentir culpable”.
Tras estas disculpas, el De la Reina no se ha andado con rodeos… ¡y le ha confesado que sigue enamorado de ella!: “Paula, siento algo por ti”.
Tasio le ha explicado que esta es la razón por la que quiere tomar distancias y separar sus caminos: “No quiero hacerte sufrir ni seguir sufriendo, es lo mejor para los dos”.
La joven ha aceptado con dolor esta decisión y se han despedido. Sin embargo, no han podido resistirse y… ¡han terminado besándose! ¿Habrá significado algo este beso o solo será una despedida final?
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