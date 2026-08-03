Capítulo 617 de Sueños de libertad; 3 de agosto: Miguel y Marisol hacen las paces, pero Pablo se niega a visitarla

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Begoña ha continuado dispuesta a encargarse ella sola de Juanito y compensar así su descuido como madre, dejando más tiempo para que Beatriz se encargue de la casa.

Sin embargo, Beatriz le ha dejado claro a Gabriel que no va a permitir esta situación. ¿Cuál será su próxima jugada?

Mientras, la queja de la duquesa de Valdezarza sobre el deterioro de los perfumes De la Reina ha llegado a los periódicos. ¿Cómo afectará a las Perfumerías estas críticas?

Por otro lado, Marisol ha pedido disculpas a Miguel por el trato tan duro que tuvo hacia él y parece que el joven doctor ha aceptado las palabras de arrepentimiento de la joven. ¿Podrá superar el varapalo amoroso que vivió con la joven?

Mientras, Eduardo y Roque han compartido algunas anécdotas y recuerdos. El chofer le ha enseñado algunas fotos, pero su sobrino solo se ha fijado en una y… ¡se ha quedado en shock! ¿Estará cerca de descubrir la verdad?

¡Bianca ha decidido quedarse en Toledo! La argentina ha aceptado un proyecto de arte y se quedará en España para llevarlo a cabo… pero esa no es la única sorpresa ¡le ha pedido a Fina que trabaje con ella! ¿Aceptará la joven esta propuesta?

Además, Claudia le ha devuelto a Miguel el anillo que le regaló. Después de haber roto con ella y dejar claro que no quiere volver a sufrir por amor, Claudia ha puesto fin a esta triste situación devolviéndole su regalo.

Por último, tras la insistencia de su mujer, Pablo le ha confesado a Nieves el motivo por el que no quiere volver a ver a Marisol… ¡aún sigue enamorada de él! ¿Visitará finalmente a la joven?

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