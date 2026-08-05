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Capítulo 97

La despedida más dolorosa: Hattuc da su bendición a Abidin y Suna para empezar una nueva vida

Ifakat ha encontrado por casualidad los billetes de avión de Abidin y Suna y ha descubierto que la pareja está decidida a marcharse. Pero la mayor sorpresa ha llegado con la reacción de Hattuc al enterarse de la noticia.

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La despedida más dolorosa: Hattuc da su bendición a Abidin y Suna para empezar una nueva vida

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Mientras preparaban en secreto su marcha, Ifakat ha descubierto los billetes de avión de Abidin y Suna. Aunque la pareja le ha pedido que no contara nada hasta anunciar su decisión, la noticia ya no ha pasado desapercibida.

Quien también ha escuchado la conversación ha sido Hattuc. Lejos de intentar impedir su marcha, la tía de Suna ha sorprendido a ambos con su apoyo. Muy afectada, le ha confesado a Abidin que siempre ha cargado con la culpa de todo lo que sufrió durante su infancia. Sin embargo, él ha intentado tranquilizarla asegurándole que nunca la ha responsabilizado de su pasado. "Es posible que hicieras lo mejor para mí sin saberlo", le ha dicho.

Llorando, Hattuc ha terminado aceptando la decisión de la pareja. "No os impediré que os vayáis. Iros si queréis. Cuida muy bien de mi Suna. Espero que seáis felices", les ha pedido antes de darle un emotivo abrazo a Abidin.

Luego, la mujer les ha pedido que nunca dejen de dar noticias. "Lo prometo", le ha respondido Abidin. ¿Acabarán yéndose definitivamente o todavía hay vuelta atrás?

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