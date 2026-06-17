Capítulo 584 de Sueños de libertad; 17 de junio: Eduardo, hundido, siente que su hermano le ha arrebatado su vida

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Fina está a punto de marcharse de casa de los De la Reina para comenzar una nueva vida. La joven estaba en actitud cariñosa con Marta cuando...¡Manuela casi las pilla!

Por otro lado, Tasio ha encontrado a Paula durmiendo en un parque y le he ha dado dinero, prto luego ha pensado que podría ofrecrle un trabajo como operaria en la fábrica.

Gabriel ha informado a Pablo que no será director financiero en Marruecos ya que no dsa buena imagen que su mujer haya sido detenida. ¡El empresario se ha enfrentado a él!

Los resultados de la autopsia de Alberto son inminentes y la incertidumbre empieza a apoderarse de la doctora. ¿Será Nieves condenada?

Eduardo le ha contado a Manuela que Roque es su hijo y no su sobino y se ha desahogado con ella..¡su hermano le ha rrebatdo su vida!

Y Damián ha propuesto a su familia la venta de la Industrial para conseguir dinero y así poder hacer una mayor oferta a Floral, algo que a Tasio no le ha sentado nada bien. ¡El joven se ha opuesto rotundamente a la idea de su padre!

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