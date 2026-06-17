Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Nieves, cada vez más angustiada, teme ser condenada a la pena de muerte

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Tasio seguirá muy enfadado con su padre después de que este tomase una decisión sin contar con su opinión. El joven intentará convencer a sus hermanos en su idea de no vender la Industrial.

Por otro lado, Beatriz enseñará a Begoña su foto familiar con Gabriel y Juanito diciéndole que fue algo casual y a la joven le parecerá algo muy raro. Después, ella se enfrentará a su marido recordándole su trato: mantener la compostura fuera y dentro del matrimonio.

Tasio tomará una decisión sin decírselo a nadie: contará a Paula como operaria en la fábrica. ¿Cómo se lo tomará la familia cuando lo descubra?

Fina se despedirá de casa De La Reina para comenzar a vivir una nueva vida. ¿Cómo se lo tomará Marta?

Y en la cárcel, Pablo apoyará y besará a su mujer con cariño mientras ella empezará a angustiarse cada vez más. Están a punto de conocerse los resultados de la autopsia de Alberto y ella es consciente que podría ser condenada a la pena de muerte. La enfermera le dirá a su marido que, si eso pasa, no deje que su familia se desmorone. ¿Qué pasará?

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