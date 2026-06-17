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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Nieves, cada vez más angustiada, teme ser condenada a la pena de muerte

Los resultados de la autopsia de Alberto están a punto de estar listos y la angustia se apodera de la enfermera.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Nieves, cada vez más angustiada, teme ser condenada a la pena de muerte

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Tasio seguirá muy enfadado con su padre después de que este tomase una decisión sin contar con su opinión. El joven intentará convencer a sus hermanos en su idea de no vender la Industrial.

Por otro lado, Beatriz enseñará a Begoña su foto familiar con Gabriel y Juanito diciéndole que fue algo casual y a la joven le parecerá algo muy raro. Después, ella se enfrentará a su marido recordándole su trato: mantener la compostura fuera y dentro del matrimonio.

Tasio tomará una decisión sin decírselo a nadie: contará a Paula como operaria en la fábrica. ¿Cómo se lo tomará la familia cuando lo descubra?

Fina se despedirá de casa De La Reina para comenzar a vivir una nueva vida. ¿Cómo se lo tomará Marta?

Y en la cárcel, Pablo apoyará y besará a su mujer con cariño mientras ella empezará a angustiarse cada vez más. Están a punto de conocerse los resultados de la autopsia de Alberto y ella es consciente que podría ser condenada a la pena de muerte. La enfermera le dirá a su marido que, si eso pasa, no deje que su familia se desmorone. ¿Qué pasará?

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