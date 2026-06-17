Manuela, a punto de pillar a Marta y Fina besándose… ¿sospechará algo?

Fina ha encontrado un piso y está a punto de mudarse, aunque es consciente de que echará mucho de menos a Marta,

La hija de Damián le confiesa que va a echarla mucho de menos: “Quizá esta noche será la última que durmamos juntas”, pero Fina le responde que espera que la visite en su nueva casa.

Ambas hablan en actitud cariñosa y cuando están a punto de besarse alguien llama a la puerta de la habitación. ¡Es Manuela!

Fina va corriendo a abrir la puerta y Marta se esconde detrás de la puerta para que la vea. ¿Se habrá dado cuenta de que Fina estaba en la habitación?

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