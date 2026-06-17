Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 584

Manuela, a punto de pillar a Marta y Fina besándose… ¿sospechará algo?

La fotógrafa está a punto de marcharse de la casa de los De la Reina y habla de su inminente marcha con Marta.

Manuela, a punto de pillar a Marta y Fina besándose… ¿sospechará algo?

Publicidad

Fina ha encontrado un piso y está a punto de mudarse, aunque es consciente de que echará mucho de menos a Marta,

La hija de Damián le confiesa que va a echarla mucho de menos: “Quizá esta noche será la última que durmamos juntas”, pero Fina le responde que espera que la visite en su nueva casa.

Ambas hablan en actitud cariñosa y cuando están a punto de besarse alguien llama a la puerta de la habitación. ¡Es Manuela!

Fina va corriendo a abrir la puerta y Marta se esconde detrás de la puerta para que la vea. ¿Se habrá dado cuenta de que Fina estaba en la habitación?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Manuela, a punto de pillar a Marta y Fina besándose… ¿sospechará algo?

Manuela, a punto de pillar a Marta y Fina besándose… ¿sospechará algo?

Así fue el primer encuentro entre Fikriye y los Albora: insultos, amenazas y dinero por los aires

Así fue el primer encuentro entre Fikriye y los Albora: insultos, amenazas y dinero por los aires

Meriç se incorpora al equipo legal de Doğan y Çağatay teme por su futuro en la empresa

La repentina muerte de Ece Irtem conmociona a Turquía: la actriz de Pecado Original fallece a los 35 años

El amargo ataque de Suna a Seyran para ocultar su traición con Ferit: "Tú eres feliz"
Capítulo 90

El amargo ataque de Suna a Seyran para ocultar su traición con Ferit: "Tú eres feliz"

Ágata y Lola se alza con el premio a Mejor Serie en el Festival Internacional de Series Ría de Vigo
II Edición

Ágata y Lola se alza con el premio a Mejor Serie en el Festival Internacional de Series Ría de Vigo

¿Recuerdas cómo fue el final de los protagonistas de El tiempo entre costuras?
Lo repasamos

¿Recuerdas cómo fue el final de los protagonistas de El tiempo entre costuras?

Sira Quiroga nos hizo vivir intensas aventuras junto a Ramiro Arribas, Marcus Logan, Félix Aranda o sus padres Dolores y Gonzalo, pero ¿sabes cómo terminaron sus aventuras en El tiempo entre costuras?

Alya intenta alejar a Cihan, pero él insiste: no puede dejar de pensar en ella
En tierra lejana | 15 de junio

Alya intenta alejar a Cihan, pero él insiste: no puede dejar de pensar en ella

La distancia entre la pareja es cada vez más evidente tras los secretos del pasado y el patriarca de los Albora ha decidido llamar a su esposa para intentar arreglar las cosas.

"¡Estoy hasta las narices!": el durísimo cara a cara entre Alya y los Albora tras salir a la luz el pasado de Boran

"¡Estoy hasta las narices!": el durísimo cara a cara entre Alya y los Albora tras salir a la luz el pasado de Boran

La aparición de la madre biológica de Alya pone la mansión patas arriba

La aparición de la madre biológica de Alya pone la mansión patas arriba

Cihan pone a Demir contra las cuerdas: lo obliga a despedir a Ugur para recuperar su mercancía robada

Cihan pone a Demir contra las cuerdas: lo obliga a despedir a Ugur para recuperar su mercancía robada

Publicidad