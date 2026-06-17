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Capítulo 584

Damián tiene una idea para no renunciar a la fábrica, pero Tasio se opone en rotundo: “La Industrial no se vende”

El patriarca propone vender su otro negocio, pero a su hijo no le gusta nada la idea y se opone a la venta.

Damián tiene una idea para no renunciar a la fábrica, pero Tasio se opone en rotundo: “La Industrial no se vende”

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Damián no piensa rendirse. No está dispuesto a renunciar a la perfumera que en su día fundó con Gervasio Merino y le propone a su familia una idea para así conseguir el dinero que necesitan y hacerle una oferta mayor que la que Floral ha hecho a Brossard.

El patriarca propone una idea: vender la Industrial. “Sacrificarse no es perder es esforzarse para conseguir lo que realmente uno quiere”, dice Damián argumentando que él lo que quiere es que los De la Reina y los Merino sigan al frente de la empresa de perfumes más importante de este país.

Todos se quedan muy pensativos, aunque él más impactado es Tasio que le dice que no entiende que haya tomado esa decisión sin contar con él ya que también es su socio en la Industrial.

Damián le responde que siente no habérselo dicho antes, pero Tasio está muy enfadado. No está de acuerdo y le dice a su padre que la Industrial no se vende: “Me opongo a la venta”. ¿Llegarán a un acuerdo padre e hijo?

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