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La repentina muerte de Ece Irtem conmociona a Turquía: la actriz de Pecado Original fallece a los 35 años

Ece Irtem, que nos robó el corazón con su papel como Meriç, ha fallecido a los 35 años. Una pérdida dolorosísima que ha ocurrido solo un día después de su cumpleaños y que ha dejado a todo el país en shock.

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La queridísima actriz Ece Irtem ha fallecido de manera inesperada tras sufrir un infarto en su casa de Estambul. La tragedia es aún más difícil de asimilar porque ocurrió solo un día después de celebrar su 35 cumpleaños. Desgraciadamente, los médicos no pudieron hacer nada por salvarla.

Los espectadores de Antena 3 la recordamos especialmente por su personaje de Meriç, la mejor amiga de la infancia de Kumru en Pecado Original. Llegó a la trama para convertirse en el gran apoyo de la modelo tras su ruptura con Çağatay, pero pronto cobró un peso fundamental en la historia.

Meriç era una abogada de éxito, pero callaba un secreto que lo puso todo patas arriba: estaba locamente enamorada de Doğan. Aquel polémico beso entre ellos casi destroza el matrimonio del empresario con Yildiz. Al final, demostrando una gran dignidad, Meriç se disculpó con Yildiz, renunció a su trabajo y se marchó para no hacer más daño.

Meriç se va de la empresa

Con su forma de ser, Ece Irtem logró llegar al corazón de millones de personas en nuestro país. Aunque muchos la descubrieron en Pecado original, Ece estudió ópera y canto, lo que le daba una presencia escénica maravillosa. En 2014 decidió mudarse a Estambul para cumplir su sueño de ser actriz. Entre sus trabajos más conocidos también destacan series como El hombre equivocado y Me robó mi vida.

Las redes sociales se han llenado de fotos de la actriz y mensajes de despedida. Uno de los más afectados ha sido Can Yaman, que ha querido rendirle homenaje subiendo una storie con un corazón roto. Compañeros y fans coinciden en lo mismo: se ha ido una actriz brillante, pero sobre todo una chica llena de luz y alegría. Desde aquí mandamos todo nuestro cariño a su familia. Que descanse en paz.

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