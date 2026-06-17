Tasio, en shock al descubrir a Paula durmiendo en un parque: “Me siento responsable”

Paula está pasando por su peor momento y por una situación extrema. Tras ser despedida, primero, de casa de los De la Reina por su historia con Tasio y después del trabajo de las monjitas que le había conseguido don Agustin y del que fue despedida por encontrarse enferma, la joven está al límite.

Estaba tan desesperada que hasta se coló en casa de los De la Reina para robar comida. Manuela la pilló y ahí es cuando Tasio también se dio cuenta de la complicada situación por la que atraviesa Paula.

El joven, entonces, se pone a buscarla con la excusa de que iba a entregarle un chal que se había dejado olvidado en la casa grande, pero en el fondo quería ver cómo estaba ya que se siente responsable de su situación.

“No quiero tu compasión”, le dice ella y le explica que tampoco le sirven sus disculpas porque cree que su situación no va a mejorar o, al menos, de momento.

Tasio, entonces, le ofrece un poco de dinero y ella le responde que si tuviese un poco de orgullo se lo lanzaría a la cara, pero que necesita ese dinero porque se muere de hambre, aunque eso suponga solo un parche.

Paula le dice que lo que realmente necesita es un trabajo y Tasio le responde que él podría ayudarla. ¿Le ofrecerá un trabajo?