Pablo se enfrenta a Gabriel al saber que ya no será el director financiero en Marruecos por su culpa: “Eres un miserable”

Pablo tenía pensado marcharse de Toledo con su familia para comenzar una nueva vida lejos de todo. Por eso, le propuso a Brossard ser el nuevo director financiero en Marruecos.

Quería marcharse cuanto antes para alejar a don Agustín de Nieves, pero el párroco se adelantó denunciando a la enfermera.

Aún así, Pablo cree que lo mejor es marcharse de allí cuanto antes, pero se queda sin palabras cuando Gabriel le comunica a Pablo que se va a quedar con las aganas de comenzar una nueva vida porque Brossard ha cambiado de idea.

Le cuenta que los franceses no quieren que esté en ese puesto porque que su mujer esté en la cárcel da muy mala imagen.

El patriarca de los Salazar estalla contra él. Sabe que detrás de esta situación está Gabriel y se enfada mucho: “Eres un miserable”, le grita. ¿Qué pasará ahora?

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