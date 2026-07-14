“No pienso darle mi hígado a tu hija”: Fidan da la espalda a Sadakat en el momento más difícil de Nare

El tiempo para encontrar un donante para Nare se agota y su madre está desesperada. Tanto es así, que Sadakat ha rebajado su orgullo para arrodillarse ante Fidan y suplicarle que le done el riñón a su hija.

Tras el incidente de Nare, el tiempo corre en su contra y la necesidad por encontrar un donante es cada vez mayo. Las pocas posibilidades hacen que la matriarca se comporte de forma muy inusual.

Sadakat, de rodillas, le ha suplicado a Fidan que le done su hígado para salvar a su hija: “Fidan por lo que más quieras salva a mi hija, te lo suplico”.

A pesar de ver a la matriarca en ese estado, Fidan se ha negado de forma rotunda: “No pienso darle mi hígado a tu hija. ¡Me niego!”. Ver a Sadakat tan afectada no le ha removido la sensibilidad lo más mínimo.

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