¿Accidente o emboscada? Fikriye, a punto de caer por un barranco tras ser embestida por un coche

Por si no fuera poco con la enfermedad que sufre, Fikriye ha estado más cerca de la muerte que nunca. Mientras conducía ha sido embestida por un coche dejándola inconsciente y con la cabeza sobre el volante.

Al golpear su coche, Fikriye ha perdido el control de este y se ha dado un fuerte golpe con el volante que le ha hecho perder el conocimiento. El autor del golpe, al ver que finalmente seguía viva tras el golpe, ha hecho todo lo posible por acabar con su vida.

Con el coche a punto de caer por el barranco, ha aparecido Hasan. Utilizando el freno de mano ha conseguido detener la trayectoria del vehículo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Quién le habrá tendido esta trampa a Fikriye?

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