Capítulo 542 de Sueños de libertad; 17 de abril: Una inesperada muerte destroza a Marta De la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Tasio ha llegado tarde al convite en su honor! Después de que Paula le confesara que está enamorada de él, el hijo de Damián ha llegado a casa cabizbajo y allí Carmen le ha reprochado su tardanza.

Mientras tanto, Beatriz ha seguido provocando a Gabriel al recordarle que ahora van a vivir juntos y que no va a poder librarse de ella fácilmente.

En otro orden de cosas, Salva ha confesado a Mabel que ella es la chica que le gusta y que cree que a ella también le gusta él. No obstante, la joven también ha admitido que teme que Claudia se entere de ella es la chica de la que el cantinero está enamorado. ¿Podrá evitar que la dependienta los descubra?

Además, Andrés se ha armado de valor y ha revelado a Valentina que Begoña es la mujer de la que estuvo tan enamorado, aunque le ha asegurado que su relación ya es agua pasada. ¿Afectará esta confesión a la pareja?

Finalmente, Pelayo ha muerto en los brazos de Marta después de ser apuñalado por Álvaro. En sus últimos latidos, el político ha intentado confesar a su mujer la verdad sobre Fina, pero ha terminado falleciendo sin poder contárselo.

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