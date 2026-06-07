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Candela Cruz y José Milán se enfrentan al test de compatibilidad más divertido: ¿tendrán la misma conexión que Carmen y Tasio en Sueños de libertad?

Carmen y Tasio no pasan por su mejor momento en Sueños de libertad, pero su conexión ha sido clave en su historia de amor. Ahora, los actores que les dan vida ponen a prueba su complicidad con este test.

Candela Cruz y José Milán se enfrentan al test de compatibilidad más divertido: ¿tendrán la misma conexión que Carmen y Tasio en Sueños de libertad?

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Todavía no superamos que Carmen y Tasio no estén juntos. Su relación nunca fue un camino de rosas, pero la tentación han vuelto a llamar a la puerta de Tasio que no ha podido resistirse y acabó siéndole infiel a su mujer con Paula, la sirvienta de la casa de los De la Reina.

Una traición que acabó rompiendo la confianza que había depositado en él y llevó a Carmen a tomar una de las decisiones más dolorosas de su vida: abandonar Toledo y a Tasio y empezar de cero.

Antes de marcharse, se despidió de él con una carta en la que dejaba claro que necesitaba distancia para intentar cerrar sus heridas.

Carmen se despide de Tasio con una carta y se marcha de Toledo: “Espero que la distancia me ayude a perdonarte”

Tasio, desde entonces, busca a su mujer desesperado quiere recuperarla como sea, pero solo el tiempo dirá si Carmen vuelve a casa y con su marido.

A pesar de esta ruptura, Carmen y Tasio siempre han tenido una gran complicidad y conexión como pareja, pero..¿Candela Cruz y José Milán, los actores que que interpretan a esta icónica pareja?

¿Tendrán ellos también esta complicididad detrás de las cámaras? Pasan mucho tiempo juntos, pero... ¿hasta qué punto se conocen?, ¿concincirán en número, color o ciudad o favorita?

Dale al play para descubrirlo y difruta de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a la emisión con Atresplayer.

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