Candela Cruz y José Milán se enfrentan al test de compatibilidad más divertido: ¿tendrán la misma conexión que Carmen y Tasio en Sueños de libertad?

Todavía no superamos que Carmen y Tasio no estén juntos. Su relación nunca fue un camino de rosas, pero la tentación han vuelto a llamar a la puerta de Tasio que no ha podido resistirse y acabó siéndole infiel a su mujer con Paula, la sirvienta de la casa de los De la Reina.

Una traición que acabó rompiendo la confianza que había depositado en él y llevó a Carmen a tomar una de las decisiones más dolorosas de su vida: abandonar Toledo y a Tasio y empezar de cero.

Antes de marcharse, se despidió de él con una carta en la que dejaba claro que necesitaba distancia para intentar cerrar sus heridas.

Tasio, desde entonces, busca a su mujer desesperado quiere recuperarla como sea, pero solo el tiempo dirá si Carmen vuelve a casa y con su marido.

A pesar de esta ruptura, Carmen y Tasio siempre han tenido una gran complicidad y conexión como pareja, pero..¿Candela Cruz y José Milán, los actores que que interpretan a esta icónica pareja?

¿Tendrán ellos también esta complicididad detrás de las cámaras? Pasan mucho tiempo juntos, pero... ¿hasta qué punto se conocen?, ¿concincirán en número, color o ciudad o favorita?

Dale al play para descubrirlo y difruta de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a la emisión con Atresplayer.

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