¡Afra Saraçoğlu vuelve a España! Descubre su espectacular sesión de fotos por Madrid

Afra Saraçoğlu se ha convertido en una de las actrices turcas más relevantes del momento. Su papel como Seyran Sanli en Una nueva vida la han situado en el centro de todas las miradas a escala global y, como estrella internacional, la intérprete ha querido visitar algunos de los principales rincones de Europa.

Así, tras su paso por Milán, Afra se ha animado a pasarse por España. En su perfil de redes sociales, la actriz ha compartido una sesión de fotos de lo más espectacular.

En ella, se puede ver a Saraçoğlu paseando entre los portales de Madrid, demostrando en cada instantánea que, además de sus dotes de interpretación, es una de las mejores modelos del momento.

Su sonrisa delata los buenos ratos que está pasando en España. Y es que Afra es una auténtica enamorada del país, habiendo pasado ya sus vacaciones en Marbella tiempo atrás. Por lo que, según parece, no duda en repetir destino en cuanto disfruta de unos días libres.

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