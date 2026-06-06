Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo

Nuestra Seyran en Madrid

¡Afra Saraçoğlu vuelve a España! Descubre su espectacular sesión de fotos por Madrid

La actriz turca del momento ha aprovechado una escapada a España para regalar a sus millones de seguidores una sesión de fotos espectacular.

Afra Saraçoğlu

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Afra Saraçoğlu se ha convertido en una de las actrices turcas más relevantes del momento. Su papel como Seyran Sanli en Una nueva vida la han situado en el centro de todas las miradas a escala global y, como estrella internacional, la intérprete ha querido visitar algunos de los principales rincones de Europa.

Así, tras su paso por Milán, Afra se ha animado a pasarse por España. En su perfil de redes sociales, la actriz ha compartido una sesión de fotos de lo más espectacular.

En ella, se puede ver a Saraçoğlu paseando entre los portales de Madrid, demostrando en cada instantánea que, además de sus dotes de interpretación, es una de las mejores modelos del momento.

Su sonrisa delata los buenos ratos que está pasando en España. Y es que Afra es una auténtica enamorada del país, habiendo pasado ya sus vacaciones en Marbella tiempo atrás. Por lo que, según parece, no duda en repetir destino en cuanto disfruta de unos días libres.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

¿Un nuevo Fuat?: el nombre del bebé de Orhan y Betül desata la guerra en la mansión

¿Un nuevo Fuat?: el nombre del bebé de Orhan y Betül desata la guerra en la mansión

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Afra Saraçoğlu

¡Afra Saraçoğlu vuelve a España! Descubre su espectacular sesión de fotos por Madrid

Ferit, al límite por la fortuna familiar mientras la verdad de Seyran se complica: este domingo, en Una nueva vida

Ferit, al límite por la fortuna familiar mientras la verdad de Seyran se complica: este domingo, en Una nueva vida

Capítulo 576 de Sueños de libertad; 5 de junio: Tasio comunica la inesperada muerte de Gorito en la cárcel

Capítulo 576 de Sueños de libertad; 5 de junio: Tasio comunica la inesperada muerte de Gorito en la cárcel

Nieves no puede más y echa a don Agustín de su casa: “Ha cruzado usted todos los límites”
Capítulo 576

Nieves no puede más y echa a don Agustín de su casa: “Ha cruzado usted todos los límites”

Cihan revela el motivo por el que renunció a enamorarse en los próximos capítulos de En tierra lejana
Avance | En tierra lejana

Cihan revela el motivo por el que renunció a enamorarse en los próximos capítulos de En tierra lejana

Andrés y Tasio devuelven la esperanza a los De la Reina con un plan para salvar la fábrica
Capítulo 576

Andrés y Tasio devuelven la esperanza a los De la Reina con un plan para salvar la fábrica

Los hermanos proponen vender sus acciones para salvar la empresa y empezar una nueva etapa.

Claudia da la cara por Salva y se enfrenta a los operarios: “Cometió un error, pero ya lo ha pagado con creces”
Capitulo 576

Claudia da la cara por Salva y se enfrenta a los operarios: “Cometió un error, pero ya lo ha pagado con creces”

Los compañeros de la fábrica siguen molestando al cantinero y piensan que es un ladrón.

Miguel, al límite, despide a su madre del dispensario: “No puedo trabajar con alguien que no respeta mis principios”

Miguel, al límite, despide a su madre del dispensario: “No puedo trabajar con alguien que no respeta mis principios”

El doloroso enfrentamiento de Albany y Sonia

El doloroso enfrentamiento de Albany y Sonia: “No has sido mala, has sido fría, poco empática y muy distante”

El ‘Sí, quiero’ más esperado de Daryl y Carol: “Tú haces mi mundo mejor”

El ‘Sí, quiero’ más esperado de Daryl y Carol: “Tú haces mi mundo mejor”

Publicidad