“Yo nunca he rogado para que me quieran”: Sonia hundida frente a Can

Ha llegado el día más esperado por Carol y Daryl, su boda. Una ceremonia que va a traer más de una sorpresa a los invitados. Ruth se ha quedado sin palabras al ver a alguien inesperado en el enlace.

Sonia va a recibir una oferta económica del padre de Can para que de por finalizada la relación con su hijo y Albany volverá a culparla si se queda de nuevo sin pareja.

Descubre todo lo que va a ocurrir en el último capítulo de la temporada de ¿A qué estás esperando?, el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

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