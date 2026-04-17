“Eres una niñata malcriada”: Una alucinación de Mabel la enfrenta a su mayor temor con Claudia

¡Mabel está al límite! La situación que vive con Claudia y Salva está empezando a superarla y la hija pequeña de los Salazar no sabe cómo actuar.

Aunque la joven cree que su amiga merece saber la verdad, es incapaz de dar el paso, ya que tiene miedo de su reacción.

Prueba de ello es la ensoñación que ha tenido la cantinera mientras estaba con Claudia. Y es que, en su mente, se ha atrevido a confesarle que es ella la mujer de la que Salva está enamorado.

Pero la reacción no era la que espera: Claudia se ha llenado de furia y ha estallado contra su amiga: “Eres una niñata malcriada y consentida”.

Sin embargo, para fortuna de Mabel, todo era una alucinación que la ha dejado absorta, ¡hasta que Claudia la ha sacado de su ensimismamiento y la ha devuelto a la realidad!

A pesar de ello, este ensoñamiento deja claro el miedo que tiene Mabel… ¿se atreverá a dar el paso o seguirá ocultándolo?