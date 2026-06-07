El jueves a las 23:00 horas
“¿Dónde está el novio?”: la preocupación de Sonia al no ver a Daryl en el altar
Ha llegado el día más emocionante a la vida de la azafata y el piloto, pero cuando ponen la música para que entre Daryl, Sonia no es capaz de localizarle. No te pierdas el último capítulo de la temporada de ¿A qué estás esperando? el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.
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Sonia es la wedding planner en la boda de Carol y Daryl. Cuando la organizadora pide que entre el novio y pone la música, no encuentra al piloto por ningún sitio.
Una ceremonia en la que los contratiempos se pueden suceder, Ruth se va a encontrar con alguien inesperado durante el enlace y Sonia será chantajeada por Ayaz a cambio de romper su relación con Can.
Descubre todo lo que va a ocurrir en el último capítulo de la temporada de ¿A qué estás esperando?, el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.
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