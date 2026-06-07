“¿Dónde está el novio?”: la preocupación de Sonia al no ver a Daryl en el altar

Sonia es la wedding planner en la boda de Carol y Daryl. Cuando la organizadora pide que entre el novio y pone la música, no encuentra al piloto por ningún sitio.

Una ceremonia en la que los contratiempos se pueden suceder, Ruth se va a encontrar con alguien inesperado durante el enlace y Sonia será chantajeada por Ayaz a cambio de romper su relación con Can.

Descubre todo lo que va a ocurrir en el último capítulo de la temporada de ¿A qué estás esperando?, el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas