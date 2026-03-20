Capítulo 523 de Sueños de libertad; 20 de marzo: Cloe se rinde y toma una dolorosa decisión alejándose de Marta

En el capítulo de Sueños De liberta de hoy:

¡Cloe ha roto con Marta! Después de que el recuerdo de Fina se interpusiera de nuevo entre ambas mientras tenían una cita idílica, la francesa ha decidido tomar una dolorosa decisión.

Y es que Cloe se ha dado cuenta de que Marta es incapaz de pasar página. Y así le ha susurrado entre lágrimas: “me rindo”…¡no puede más!

Por otro lado, Gabriel se ha enfrentado a Digna tras leer su entrevista en prensa. ¡Siente que ha querido pasar por delante de él como director de la fábrica! Y Damián ha acabado echándole de la casa de los De la Reina.

En otro orden de cosas, Pablo ha decidido apoyar a Gabriel en su decisión de despedir a Tasio… ¡No le queda otra sino quiere que Nieves se entere de su aventura con Marisol!

Y es que Gabriel tiene las fotos que prueban su romance y está presionando a Pablo con ello. Así Salazar se ha visto obligado a contarle todo a Damián sobre el chantaje del director.

Además, Valentina ha huido de la quedada con Andrés porque se ha enterado de que en su día El De la Reina fue militar… ¡y eso le ha recordado demasiado a su trauma con Rodrigo!

Por último, Claudia le ha dado la bienvenida a Beatriz a la Casa cuna. ¿Descubrirán pronto realmente quién es?

Nieves le ha dicho a Luz que no puede proporcionarle medicamentos que le ayuden a poner fin a la vida de su padre. ¡Es una situación muy delicada!

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