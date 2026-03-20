Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 523 de Sueños de libertad; 20 de marzo: Cloe se rinde y toma una dolorosa decisión alejándose de Marta

Cloe confirma que Marta no ha pasado página con Fina y pone fin a su relación.

Capítulo 523 de Sueños de libertad; 20 de marzo: Cloe se rinde y toma una dolorosa decisión alejándose de Marta

Publicidad

En el capítulo de Sueños De liberta de hoy:

¡Cloe ha roto con Marta! Después de que el recuerdo de Fina se interpusiera de nuevo entre ambas mientras tenían una cita idílica, la francesa ha decidido tomar una dolorosa decisión.

Y es que Cloe se ha dado cuenta de que Marta es incapaz de pasar página. Y así le ha susurrado entre lágrimas: “me rindo”…¡no puede más!

Por otro lado, Gabriel se ha enfrentado a Digna tras leer su entrevista en prensa. ¡Siente que ha querido pasar por delante de él como director de la fábrica! Y Damián ha acabado echándole de la casa de los De la Reina.

En otro orden de cosas, Pablo ha decidido apoyar a Gabriel en su decisión de despedir a Tasio… ¡No le queda otra sino quiere que Nieves se entere de su aventura con Marisol!

Y es que Gabriel tiene las fotos que prueban su romance y está presionando a Pablo con ello. Así Salazar se ha visto obligado a contarle todo a Damián sobre el chantaje del director.

Además, Valentina ha huido de la quedada con Andrés porque se ha enterado de que en su día El De la Reina fue militar… ¡y eso le ha recordado demasiado a su trauma con Rodrigo!

Por último, Claudia le ha dado la bienvenida a Beatriz a la Casa cuna. ¿Descubrirán pronto realmente quién es?

Nieves le ha dicho a Luz que no puede proporcionarle medicamentos que le ayuden a poner fin a la vida de su padre. ¡Es una situación muy delicada!

No te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 523 de Sueños de libertad; 20 de marzo: Cloe se rinde y toma una dolorosa decisión alejándose de Marta

Capítulo 523 de Sueños de libertad; 20 de marzo: Cloe se rinde y toma una dolorosa decisión alejándose de Marta

Pablo, acorralado, decide apoyar a Gabriel en su decisión de despedir a Tasio: “Voy a hacer lo que sea para salvar mi matrimonio”

Pablo, acorralado, decide apoyar a Gabriel en su decisión de despedir a Tasio: “Voy a hacer lo que sea para salvar mi matrimonio”

“El problema es que sigues enamorada de Fina”: Cloe, entre lágrimas, pone fin a su relación con Marta

“El problema es que sigues enamorada de Fina”: Cloe, entre lágrimas, pone fin a su relación con Marta

El recuerdo de Fina vuelve a interponerse entre Marta y Cloe: su cita romántica acaba de la peor manera
Capítulo 523

El recuerdo de Fina vuelve a interponerse entre Marta y Cloe: su cita romántica acaba de la peor manera

Gabriel se enfrenta a Digna tras leer su entrevista en prensa: “Ha hablado en nombre de la empresa como si fuese la directora”
Capítulo 523

Gabriel se enfrenta a Digna tras leer su entrevista en prensa: “Ha hablado en nombre de la empresa como si fuese la directora”

Ferit no se fía de Sinan y lo admite: su miedo por Seyran pone en jaque su compromiso
Una nueva vida

Ferit no se fía de Sinan y lo admite: su miedo por Seyran pone en jaque su compromiso

Aunque ha hincado la rodilla para pedirle matrimonio a Diyar, no las tiene todas consigo. En una conversación a corazón abierto con su madre, Ferit le ha confesado la condición que le han impuesto para llegar al altar.

Abidin
A las 22.00 horas

Abidin muestra su verdadera cara como un Korhan en el próximo capítulo de Una nueva vida

El guardaespaldas de Ferit está decidido a hacer frente a la familia que le arrebató todo. El domingo, nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3.

“Vuestro padre me quería”: Sadakat defiende su matrimonio ante las dudas de sus hijos

“Vuestro padre me quería”: Sadakat defiende su matrimonio ante las dudas de sus hijos

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Estás preparado para pasar página?

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Están preparados para pasar página?

“Perdí el caso, perdí al bebé y mi matrimonio”: Amanda habla del día que cambió su vida

“Perdí el caso, perdí al bebé y mi matrimonio”: Amanda habla del día que cambió su vida

Publicidad