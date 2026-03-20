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Capítulo 523

Pablo, acorralado, decide apoyar a Gabriel en su decisión de despedir a Tasio: “Voy a hacer lo que sea para salvar mi matrimonio”

El empresario no quiere echar a Tasio, pero se ve obligado a apoyar la idea del empresario.

Pablo, acorralado, decide apoyar a Gabriel en su decisión de despedir a Tasio: “Voy a hacer lo que sea para salvar mi matrimonio”

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Damián le cuenta a Pablo que su hijo Tasio cree que Gabriel va a despedirlo y que él no va a poder hacer nada por evitarlo.

El padre de Miguel y Nieves le confirma al patriarca que efectivamente él no puede hacer por evitarlo y Damián se queda impactado.

“Me estás decepcionado profundamente”, le dice Damián a Pablo al no entender por qué sigue las órdenes de Gabriel y hasta le pide que le cuente qué le ha ofrecido a cambio para aceptar esta injusticia.

Finalmente, el empresario le ha confesado la verdad: “Se trata de mi matrimonio”.Pablo le cuenta que Gabriel le ha amenazado con desvelarle a Nieves su historia con Marisol si no le apoya en su idea de despedir a Tasio.

“¿Entiende ahora por qué tengo las manos atadas?”, le dice Pablo a Damián asegurándole que hará lo que sea por salvar su matrimonio y que no tiene otra opción. También le dice que espera que algún día pueda perdonarle.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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