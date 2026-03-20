Gabriel se enfrenta a Digna tras leer su entrevista en prensa: “Ha hablado en nombre de la empresa como si fuese la directora”

Digna y Damián estaban desayunando cuando Gabriel ha irrumpido en casa de los De la Reina. ¿El motivo?¡Echarle la bronca a la matriarca de los Merino por la entrevista que hizo el otro día!

Y es que para el director esto ha sido un ataque directo. Y le ha acusado de promocionar el aniversario de Flor Divina por su cuenta. Pero Digna no ha dudado en defenderse alegando que tan solo ha hablado de ella y su familia.

Pero Gabriel ha continuado sin piedad, “ha hablado en nombre de la empresa para pasar por encima de mí”. Pero Digna se ha reído de él irónicamente y entonces Gabriel se ha puesto aún más furioso.

Ha sido entonces cuando Damián ha tenido que intervenir para invitarle a salir de su casa… ¡menudo momento de tensión!