Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 523

Gabriel se enfrenta a Digna tras leer su entrevista en prensa: “Ha hablado en nombre de la empresa como si fuese la directora”

Gabriel entra como un torbellino en casa de los De la Reina para pedirle explicaciones a la matriarca de los Merino…¡y Damián la defiende!

Gabriel se enfrenta a Digna tras leer su entrevista en prensa: “Ha hablado en nombre de la empresa como si fuese la directora”
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||69bbb3531ff8b0e4b7106640|||Digna conmemora el aniversario `Flor Divina´en una entrevista ante los medios: “Mi difunto marido lo creó pensando en mí”]]

Publicidad

Marta García
Publicado:

Digna y Damián estaban desayunando cuando Gabriel ha irrumpido en casa de los De la Reina. ¿El motivo?¡Echarle la bronca a la matriarca de los Merino por la entrevista que hizo el otro día!

Y es que para el director esto ha sido un ataque directo. Y le ha acusado de promocionar el aniversario de Flor Divina por su cuenta. Pero Digna no ha dudado en defenderse alegando que tan solo ha hablado de ella y su familia.

Pero Gabriel ha continuado sin piedad, “ha hablado en nombre de la empresa para pasar por encima de mí”. Pero Digna se ha reído de él irónicamente y entonces Gabriel se ha puesto aún más furioso.

Ha sido entonces cuando Damián ha tenido que intervenir para invitarle a salir de su casa… ¡menudo momento de tensión!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel se enfrenta a Digna tras leer su entrevista en prensa: “Ha hablado en nombre de la empresa como si fuese la directora”

Gabriel se enfrenta a Digna tras leer su entrevista en prensa: “Ha hablado en nombre de la empresa como si fuese la directora”

Ferit no se fía de Sinan y lo admite: su miedo por Seyran pone en jaque su compromiso

Ferit no se fía de Sinan y lo admite: su miedo por Seyran pone en jaque su compromiso

Abidin

Abidin muestra su verdadera cara como un Korhan en el próximo capítulo de Una nueva vida

“Vuestro padre me quería”: Sadakat defiende su matrimonio ante las dudas de sus hijos
En tierra lejana | 17 de marzo

“Vuestro padre me quería”: Sadakat defiende su matrimonio ante las dudas de sus hijos

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Estás preparado para pasar página?
Mejores momentos | Capítulo 6

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Están preparados para pasar página?

“Perdí el caso, perdí al bebé y mi matrimonio”: Amanda habla del día que cambió su vida
Mejores momentos | Capítulo 6

“Perdí el caso, perdí al bebé y mi matrimonio”: Amanda habla del día que cambió su vida

En terapia, Amanda da un paso decisivo en su recuperación. Mientras logra avances con su TOC, se atreve a hablar del origen del trastorno y del momento que cambió su vida para siempre.

Amanda y César se reencuentran en un lugar especial
Mejores momentos | Capítulo 6

Amanda y César se reencuentran en un lugar especial: “Si me quieres ayudar”

Ambos coinciden en el restaurante donde celebraban su aniversario… pero por motivos muy distintos.

El juicio contra Daniela ya tiene fecha: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente”

El juicio contra Daniela ya tiene fecha: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente”

Daniela lanza una propuesta inesperada a Amanda

Daniela lanza una propuesta inesperada a Amanda: “Es mi jefe”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe intentan limar asperezas en una cita que lo cambiará todo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe intentan limar asperezas en una cita que lo cambiará todo

Publicidad