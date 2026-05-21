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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Álvaro amenaza a Beatriz con contar a Begoña la verdad sobre Gabriel

El plan de Álvaro pone contra las cuerdas a Beatriz: si Gabriel no le entrega más dinero, revelará su secreto.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Álvaro amenaza a Beatriz con contar a Begoña la verdad sobre Gabriel

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad..

Damián está destrozado tras su fuerte discusión con Pablo mientras que Digna hablará con Salazar para intentar tranquilizarlo, además, le dirá que su marido está muy arrepentido.

Por otro lado, Salva continuará contando su historia a Mabel: robó a su patrón el dinero que le correspondía cuando él se negó a pagarle lo pactado y por eso, fue a la cárcel. ¿Cómo reaccionará ella?

Fina y Marta se despedirán de la casita de los montes y la De la Reina le propondrá a la fotógrafa irse a vivir a la casa grande. ¿Aceptará?

Después, Fina hará una llamada a Bianca que vive en Argentina...¿quién será esa misteriosa mujer?

Por otra parte, una visita de don Agustín le llevará a replantearse a Nieves su viaje a Tarragona. El párroco la acusará de la muerte del padre de Luz. ¿Qué pasará?

Y Álvaro logrará burlar a la guardia civil con una coartada, pero quiere más dinero. El hombre le dirá a Beatriz que estará dispuesto a chantajear a Gabriel: le exigirá más dinero o le contará a Begoña que está casado con Beatriz.

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