Capítulo 493 de Sueños de libertad; 6 de febrero: Andrés pone en marcha la nulidad mientras María quiere marcharse

María le ha comunicado a Andrés que su nulidad matrimonial está en marcha y que… ¡ella se va para siempre de la colonia!

Además, Miguel y Luz han trabajado sin descanso para salvar la vida del pequeño Juanito. Y el hijo de Salazar ha propuesto aumentar su dosis de cortisol, pero Luz considera que esa decisión es demasiado arriesgada. ¿Lograrán curarle?

En cuanto a esto, Begoña ha llamado a Don Agustín para bautizar cuanto antes a Juanito. Y Gabriel parece que no se lo ha tomado demasiado bien… sigue en shock.

La joven ha rezado a Dios pidiendo por la vida de su bebé. La situación es más crítica que nunca.

Por otro lado, Pablo Salazarha rechazado a Marisol una vez más y ha tratado de convencerla de que se aleje de él. Sigue pensando que su aventura fue un error.

Por último, Oriol, el novio de Mabel, ha cortado con ella. ¡Muchos cambios para la chica de los Salazar!

