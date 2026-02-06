Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 493 de Sueños de libertad; 6 de febrero: Andrés pone en marcha la nulidad mientras María quiere marcharse

La joven, más sola que nunca en la casa de la Reina, ha recibido la carta de inicio de los trámites de la nulidad y tiene decidido que se irá de Toledo.

Capítulo 493 de Sueños de libertad; 6 de febrero: Andrés pone en marcha la nulidad mientras María quiere marcharse

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

María le ha comunicado a Andrés que su nulidad matrimonial está en marcha y que… ¡ella se va para siempre de la colonia!

Además, Miguel y Luz han trabajado sin descanso para salvar la vida del pequeño Juanito. Y el hijo de Salazar ha propuesto aumentar su dosis de cortisol, pero Luz considera que esa decisión es demasiado arriesgada. ¿Lograrán curarle?

En cuanto a esto, Begoña ha llamado a Don Agustín para bautizar cuanto antes a Juanito. Y Gabriel parece que no se lo ha tomado demasiado bien… sigue en shock.

La joven ha rezado a Dios pidiendo por la vida de su bebé. La situación es más crítica que nunca.

Por otro lado, Pablo Salazarha rechazado a Marisol una vez más y ha tratado de convencerla de que se aleje de él. Sigue pensando que su aventura fue un error.

Por último, Oriol, el novio de Mabel, ha cortado con ella. ¡Muchos cambios para la chica de los Salazar!

Si te has perdido este capitulazo de Sueños de libertad, vuelve a verlo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 493 de Sueños de libertad; 6 de febrero: Andrés pone en marcha la nulidad mientras María quiere marcharse

Capítulo 493 de Sueños de libertad; 6 de febrero: Andrés pone en marcha la nulidad mientras María quiere marcharse

Begoña, desesperada por la salud de su bebé… ¡quiere bautizarle!

Begoña, desesperada por la salud de su bebé… ¡quiere bautizarle!

“Lo mejor para todos es que te vayas”: Pablo, harto de la insistencia de Marisol, le deja claro que no quiere nada con ella

“Lo mejor para todos es que te vayas”: Pablo, harto de la insistencia de Marisol, le deja claro que no quiere nada con ella

Andrés le entrega la carta de nulidad a María: “El único que vas a seguir siendo infeliz eres tú”
Capítulo 493

Andrés le entrega la carta de nulidad a María: “El único que vas a seguir siendo infeliz eres tú”

Miguel y Luz trabajan incansables para no usar medidas drásticas con Juanito… ¿lograrán salvarle?
Capítulo 493

Miguel y Luz trabajan incansables para no usar medidas drásticas con Juanito… ¿lograrán salvarle?

"¿Qué haces?": Maral desata el caos en casa de Bahar en los próximos episodios de Renacer
Lunes y martes

"¿Qué haces?": Maral desata el caos en casa de Bahar en los próximos episodios de Renacer

La nueva esposa de Uras generará un clima de tensión en casa de Bahar y le plantará cara a Umay después de que ésta la deje en evidencia delante de todos.

¿Quién es José Juan Sevilla? Descubre todo sobre el actor que da vida a Rodrigo, el exnovio de Valentina en Sueños de libertad
¡Conócelo!

¿Quién es José Juan Sevilla? Descubre todo sobre el actor que da vida a Rodrigo, el exnovio de Valentina en Sueños de libertad

El militar y antiguo novio de Valentina llega a la colonia removiendo heridas del pasado.

Despedimos a Pelin

El adiós más generoso de Pelin: encuentra paz tras entender que el amor de verdad no se mendiga

Perdiendo el juicio

Perdiendo el juicio, estreno el próximo jueves en Antena 3: así es la serie protagonizada por Elena Rivera

"No se si estoy listo para volver a verla": Ferit y Seyran se reencuentran dos años después en Una nueva vida

"No se si estoy listo para volver a verla": Ferit y Seyran se reencuentran dos años después en Una nueva vida

Publicidad