Capítulo 491

Marisol trata de recuperar a Pablo, pero él pone tierra de por medio:” No vamos a vernos más”

Pablo le deja claro que solo está interesado en su mujer, pero Marisol insiste… ¡ella le sigue queriendo!

  • Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”

Marisol y Pablo Salazar han quedado para hablar en los jardines sobre su aventura amorosa. Así han intentado resolver una gran cuestión, ¿Qué significó para ellos?

Pablo le ha dejado claro a Marisol que él está enamorado de su mujer. Y Marisol ha querido saber, “¿que fui para ti? ¿un pasatiempo?”. Él le ha pedido perdón y ha dado por zanjada la conversación.

Pero entonces Marisol le ha hecho una última pregunta que necesitaba no guardarse,” ¿me has querido alguna vez?”. Y él le ha reconocido a su secretaria, “me hiciste sentir más vivo, Marisol”.

Pero ha reiterado que quiere estar con su mujer. Y le ha pedido también que deje de confundir a su hijo dándole a entender que eso no está bien. Y así le ha dejado muy claro, “no vamos a vernos más, ¿de acuerdo?”. Pero ella antes de irse le ha dicho sincera, “yo te sigo queriendo”. Y Marisol, resignada, se ha marchado por donde había venido.

