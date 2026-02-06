Antena3
Capítulo 493

Begoña, desesperada por la salud de su bebé… ¡quiere bautizarle!

La enfermera sabe que su hijo está muy grave y tiene miedo de que no sobreviva, por ello quiere bautizarle cuanto antes.

Begoña ha llamado a Don Agustín para bautizar a Juanito cuanto antes. Gabriel sorprendido con la decisión tan precipitada les ha dicho, “mi hijo tiene toda la vida por delante”.

Y abrumado con la situación se ha ido susurrando, “disculpadme”.

Begoña entre lágrimas ha expresado su dolor a Don Agustín y él ha tratado de darle ánimos, “aún puede obrarse el milagro”. Y es que el pequeño está muy malito con meningitis, y Luz y Miguel están haciendo todo lo posible para hacer que se cure.

Don Agustín le ha hablado de Dios y le ha invitado a rezar por su pequeño. Begoña se ha arrodillado junto a la cuna para pedirle a Dios que la perdone si en algún momento hizo mal y sobre todo por la vida del bebé. ¿Sobrevivirá el pequeño Juanito?

