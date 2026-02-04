Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como…

Tras haber visto a Rodrigo merodeando por la colonia, la joven sufre un episodio de pánico y quiere irse de allí a toda costa.

Gabriel impedirá que Luz lleve a Juanito a un hospital, a pesar de que la fiebre no parará de subirle. Cesará a la mujer como doctora y comenzará a buscar a un buen profesional… ¡Begoña teme por la vida de su hijo!

Luz y Digna se darán cuenta de que Miguel Salazar es pediatra, y querrán que vaya a ver al bebe.

Valentina verá llegar a Rodrigo a la colonia y se pondrá muy nerviosa… Teme que la haya encontrado y la descubra…

Por ello, la joven entrará en pánico y no se presentará a su cita con Claudia y Carmen para ir al teatro.

Cloeintentará calmarla, pero estará fuera de sí… ¿se marchará definitivamente de la colonia?

