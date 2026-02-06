Antena3
Manu Baqueiro, Elena Rivera y Miquel Fernández ponen a prueba su intuición legal antes del estreno de Perdiendo el juicio

Loa protagonistas se enfrentan a un divertido juego de verdadero o falso con supuestos legales tan sorprendentes como legales. ¡El próximo jueves, estreno en abierto en Antena 3!

Manu Baqueiro y Miquel Fernández

Antes del estreno de Perdiendo el juicio, Manu Baqueiro, Elena Rivera y Miquel Fernández se han sometido a un divertido juego de verdadero o falso para poner a prueba sus conocimientos legales… y su intuición. El reto llega justo antes del estreno de la serie, que se emite el próximo jueves en Antena 3.

A los actores les planteamos varios supuestos reales o no, que podrían parecer sacados de un guion de ficción: ¿existió una demanda entre hermanos por usar sin permiso una cuenta de Spotify?, ¿un vecino denunció a otro por hacer demasiado ruido cantando en la ducha? Ante estas preguntas, los tres coincidieron en sus respuestas: verdadero.

Las respuestas dieron pie a bromas y risas entre los protagonistas. “Era un concursante de Tu cara me suena”, comentaba Manu Baqueiro, y añadía: “En la ducha yo me creo que canto bien y todo”.

¿Han acertado todas las respuestas o se han dejado llevar por la intuición? Descúbrelo en el vídeo de arriba y no te pierdas el estreno de Perdiendo el juicio, este jueves en Antena 3.

Manu Baqueiro, Elena Rivera y Miquel Fernández ponen a prueba su intuición legal antes del estreno de Perdiendo el juicio

