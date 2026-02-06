“Lo mejor para todos es que te vayas”: Pablo, harto de la insistencia de Marisol, le deja claro que no quiere nada con ella

Marisol, quien desde que llegó ha tratado de recuperar a Pablo Salazar, ahora ha arremetido contra él., “Fui una vía de escape en tu soporífero matrimonio”, le ha espetado. Quiere explicaciones y siente que Salazar la utilizó. Marisol está harta de escuchar que lo suyo fue solo una aventura sin importancia.

Salazar le ha rogado que se vaya de la ciudad. “¿Y si no qué?”, le ha contestado la joven desafiante.

“Si de verdad te importo sal de mi vida”, le ha pedido muy tajante. Y le ha vuelto a repetir enfadado que lo suyo fue un error. Marisol ha tratado de contratacar, pero viendo la insistencia de Pablo se ha bajado dolida del coche. Y sin más le ha dejado allí plantado. ¿Se alejará de él o seguirá empeñada en reavivar su relación?