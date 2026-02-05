Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, muy angustiada, teme perder a su hijo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Miguel ha conseguido reanimar a Juanito y estabilizarlo, pero el bebé sigue muy grave.

Gabriel propondrá a llevar a Juanito al hospital, pero Luz y Miguel no estarán de acuerdo ya que el bebé está muy débil y podrían no llegar a tiempo.

Miguel propondrá aumentar la dosis de los corticoides que le están suministrando al bebé para bajar la inflamación en el cerebro, pero Luz discrepa, ¡podría ser peligroso!, ¿darán con el diagnóstico del pequeño?

Mientras, en casa de los De la Reina seguirán muy preocupados, sobre todo, la pequeña Julia.

Begoña, estará cada vez más preocupada y angustiada, y le pedirá a don Agustín que bautice a su pequeño por lo que pueda pasar. Después rezará para que ocurra un milagro y que Juanito se salve.

Por otro lado, Claudia y Carmen se preocuparán por Valentina, pero en el próximo capítulo veremos como la amiga de Cloe explotará cansada de sus preguntas, “¿me podéis dejar en paz de una vez?”.

Y María le contará, destrozada , a Andrés que, “la nulidad está en marcha”. La pareja se va a separar, es oficial. ¿Está ahora el De la Reina un paso más cerca de recuperar a Begoña?

