¿Quién es José Juan Sevilla? Descubre todo sobre el actor que da vida a Rodrigo, el exnovio de Valentina en Sueños de libertad

Rodrigo era novio de Valentina. Vivían en Soria y tenían un proyecto de vida juntos. Su relación, marcada por la cercanía y la confianza de toda una vida, ya que se conocían desde qu eran pequeños, se rompió de forma traumática tras un grave suceso que ocurró entre ellos.

A partir de ese momento, Valentina decidió huir, sin despedirse ni de su familia, y tratar de comenzar de cero lejos de Rodrigo. ¿Qué será lo que pasó entre ellos?

En esa huida con el único objetivo de comenzar una nueva vida, llega a Toledo y a la colonia gracias a la ayuda de Cloe, su amiga de la infancia que hará hasta lo imposible por proteger a Valentina cuando Rodrigo, desesperado aparezca en la fábrica buscándola.

La francesa le dirá al joven militar que no sabe nada de su amiga, pero comenzará una cúmulo de mentiras que amenazan con resquebrajarse.

Tras ese primer encuentro con Cloe, Rodrigo se presentará en la colonia y Valentina le verá desde lejos provocando un gran maletar en la joven y un miedo irracional que empezará a desperatr las sospechas de las chicas de la tienda.

Lo que prece claro es que Rodrigo no va a tirar la toalla y que va a mover cielo y tierra con tal de encontrar a la que fue novia. Mientras, Valentina intentará que esas viejas y dolorosas heridas no vuelvan a abrirse y enterrar para siempre ese pasado que la joven trata de olvidar. ¿Qué pasará?, ¿Su secreto está a salvo?

José Juan Sevilla, un actor con una gran tayectoria

José Juan Sevilla es un actor de gran trayectoria formado en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) de Madrid.

Con una gran experiencia en el mundo de la interpretación, ha participado principalmente en proyectos teatrales antes de dar el paso a la pequeña pantalla. Sobre las tablas, destaca su participación en producciones como El principe constante o Matrioska.

José Juan Sevilla suma este personaje a Sueños de libertad tras haber participado en producciones como Centro Médico, Legado o Amar es para siempre, serie de Antena donde daba vida a Luque, un hombre que trabajaba para Domingo y que era cómplice de sus oscuros secretos.

Ahora en al nueva temporada de Sueños de libertad podremos verlo junto a nuevas caras como Ana Carlota Fernández, quien da vida a Valentina, o Laura Rozalén, la amante de Pablo Salazar.

¡Descúbrelo de lunes a viernes, a las 15:45h, en Antena 3!