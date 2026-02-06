Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Tras su éxito por atresplayer

Perdiendo el juicio, estreno el próximo jueves en Antena 3: así es la serie protagonizada por Elena Rivera

La serie combina drama legal y emoción para mostrar cómo una abogada de éxito debe empezar de cero cuando su vida da un giro inesperado. ¡El jueves gran estreno en Antena 3!

Perdiendo el juicio

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La espera ha terminado. El próximo jueves, Perdiendo el juicio se estrena en Antena 3 a partir de las 23:00 horas, dando el salto al prime time en abierto tras su paso por atresplayer.

Protagonizada por Elena Rivera, la serie narra la historia de Amanda Torres, una prestigiosa abogada cuya vida da un giro radical tras sufrir un brote de trastorno obsesivo compulsivo en pleno juicio. Un punto de inflexión que la obliga a empezar de nuevo tanto en lo profesional como en lo personal.

Drama legal, emociones a flor de piel y una mirada honesta a la salud mental se dan la mano en esta nueva apuesta de ficción de Antena 3, que llega con un reparto de primer nivel y una historia marcada por las segundas oportunidades.

Así es Perdiendo el juicio

La serie arranca cuando Amanda Torres, una brillante y prestigiosa abogada, sufre un brote de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en pleno juicio. Este episodio supone un punto de inflexión que provoca su caída profesional y personal, obligándola a replantearse su carrera y su forma de vivir.

A partir de ese momento, Amanda se incorpora a un pequeño bufete muy alejado del éxito al que estaba acostumbrada, donde deberá enfrentarse a nuevos casos mientras aprende a convivir con una condición que marca su día a día.

Celos, tensión y segundas oportunidades en Perdiendo el juicio

Una historia de superación y segundas oportunidades

Perdiendo el juicio va más allá de los tribunales para centrarse en la reconstrucción personal de su protagonista. La serie aborda temas como la salud mental, la presión laboral, los vínculos personales y la importancia de aprender a parar.

A lo largo de los episodios, Amanda se enfrentará a conflictos emocionales, relaciones complejas y decisiones que pondrán a prueba su fortaleza, mostrando un retrato humano y cercano de la vulnerabilidad.

El elenco

La serie cuenta con un reparto coral encabezado por Elena Rivera, acompañada por Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Dafne Fernández, Carol Rovira y María Pujalte, entre otros. Un elenco que da vida a personajes llenos de matices dentro y fuera de los juzgados.

Manu Baqueiro

Perdiendo el juicio se podrá ver en Antena 3 todos los jueves y si no puedes esperar, tienes la temporada completa en atresplayer.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Perdiendo el juicio

Perdiendo el juicio, estreno el próximo jueves en Antena 3: así es la serie protagonizada por Elena Rivera

"No se si estoy listo para volver a verla": Ferit y Seyran se reencuentran dos años después en Una nueva vida

"No se si estoy listo para volver a verla": Ferit y Seyran se reencuentran dos años después en Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, muy angustiada, teme perder a su hijo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, muy angustiada, teme perder a su hijo

Capítulo 490 de Sueños de libertad, 4 de febrero: Andrés, a punto de conseguir la nulidad matrimonial y ser libre por fin
Resumen

Capítulo 492 de Sueños de libertad, 5 de febrero: Andrés, a punto de conseguir la nulidad matrimonial y ser libre por fin

Miguel Salazar intenta salvar la vida a Juanito, ¡el bebé está en estado crítico tras sufrir una parada cardiaca!
Capítulo 492

Miguel Salazar intenta salvar la vida a Juanito, ¡el bebé está en estado crítico tras sufrir una parada cardiaca!

El pánico se apodera de Valentina al ver a Rodrigo en la fábrica, ¿se reencontrará con él?
Capítulo 492

El pánico se apodera de Valentina al ver a Rodrigo en la fábrica, ¿se reencontrará con él?

Valentina estaba hablando con Marta, pero sale huyendo al ver a Rodrigo, su novio, en la colonia.

Tasio acepta ser el socio de Damián en su nueva andadura profesional: “Es una oportunidad que no puedo rechazar”
Capítulo 492

Tasio acepta ser el socio de Damián en su nueva andadura profesional: “Es una oportunidad que no puedo rechazar”

El joven, muy ilusionado, le confiesa a su padre que quiere trabajar con él codo con codo.

“Me rindo”: María cede al chantaje de Andrés y acepta la nulidad matrimonial a cambio de no ir a la cárcel

“Me rindo”: María cede al chantaje de Andrés y acepta la nulidad matrimonial a cambio de no ir a la cárcel

Saffet

Así termina la historia de Saffet en Una nueva vida, el personaje que llevó al límite a Suna

Daniel Ibañez

Daniel Ibáñez interpreta a Bosco, el becario que quiere romper con su pasado en Perdiendo el juicio

Publicidad