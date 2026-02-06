Perdiendo el juicio, estreno el próximo jueves en Antena 3: así es la serie protagonizada por Elena Rivera

La espera ha terminado. El próximo jueves, Perdiendo el juicio se estrena en Antena 3 a partir de las 23:00 horas, dando el salto al prime time en abierto tras su paso por atresplayer.

Protagonizada por Elena Rivera, la serie narra la historia de Amanda Torres, una prestigiosa abogada cuya vida da un giro radical tras sufrir un brote de trastorno obsesivo compulsivo en pleno juicio. Un punto de inflexión que la obliga a empezar de nuevo tanto en lo profesional como en lo personal.

Drama legal, emociones a flor de piel y una mirada honesta a la salud mental se dan la mano en esta nueva apuesta de ficción de Antena 3, que llega con un reparto de primer nivel y una historia marcada por las segundas oportunidades.

Así es Perdiendo el juicio

La serie arranca cuando Amanda Torres, una brillante y prestigiosa abogada, sufre un brote de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en pleno juicio. Este episodio supone un punto de inflexión que provoca su caída profesional y personal, obligándola a replantearse su carrera y su forma de vivir.

A partir de ese momento, Amanda se incorpora a un pequeño bufete muy alejado del éxito al que estaba acostumbrada, donde deberá enfrentarse a nuevos casos mientras aprende a convivir con una condición que marca su día a día.

Una historia de superación y segundas oportunidades

Perdiendo el juicio va más allá de los tribunales para centrarse en la reconstrucción personal de su protagonista. La serie aborda temas como la salud mental, la presión laboral, los vínculos personales y la importancia de aprender a parar.

A lo largo de los episodios, Amanda se enfrentará a conflictos emocionales, relaciones complejas y decisiones que pondrán a prueba su fortaleza, mostrando un retrato humano y cercano de la vulnerabilidad.

El elenco

La serie cuenta con un reparto coral encabezado por Elena Rivera, acompañada por Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Dafne Fernández, Carol Rovira y María Pujalte, entre otros. Un elenco que da vida a personajes llenos de matices dentro y fuera de los juzgados.

Perdiendo el juicio se podrá ver en Antena 3 todos los jueves y si no puedes esperar, tienes la temporada completa en atresplayer.