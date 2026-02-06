Antena3
Capítulo 493

Miguel y Luz trabajan incansables para no usar medidas drásticas con Juanito… ¿lograrán salvarle?

El pequeño de los Salazar aboga por una opción bastante arriesgada para salvar al pequeño, pero Luz no es partidaria.

Miguel y Luz trabajan incansables para no usar medidas drásticas con Juanito… ¿lograrán salvarle?

Miguel, quien se declaró a Marisol, ha propuesto aumentar la dosis de cortisol del pequeño Juanito y además se ha ofrecido a comunicarle a Begoña y Gabriel los riesgos del tratamiento. Pero Luz, le ha dicho “le agradezco su ofrecimiento, pero creo que usted es demasiado directo”.

Él ha admitido no tener un gran “don de gentes” y Luz ha tratado de ser amable con él. Ambos quieren lo mejor para el pequeño Juanito, al fin y al cabo. Así Luz le ha acabado pidiendo, “por favor encuentre otra alternativa”.

Miguel le ha prometido que seguirá pensando, pero está convencido que subir la dosis de cortisol es la única solución que tienen. Luz entiende su punto de vista, pero ha apuntado, “las consecuencias pueden ser irreversibles”.

¡Le da miedo tomar una decisión tan arriesgada! Y Miguel ante insistencia le ha asegurado que consultara los manuales para tratar de evitar esa decisión médica, pero… ¿encontrarán otra alternativa para salvar al pequeño Juanito? ¿Cuánto riesgo están dispuestos a asumir para salvarle la vida?

