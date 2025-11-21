“Voy a hacer todo lo que pueda para volver a ganarme tu amor”: Patricia deja claro a David que no se rinde

Patricia ha conseguido demostrar que el bebé que espera es de David y, aunque Octavio y su hijo le han prometido que no le faltará de nada, no piensan perdonar el engaño que planeó con Julia en un principio.

Patricia le ha llevado a David al despacho los papeles del divorcio firmados. Aunque le duela en el alma, ella sabe que la única forma de tener buena relación con David y de evitar problemas es aceptando sus condiciones.

“Sé que no me vas a creer, pero todo lo que hice, lo hice porque te quiero y quería que tu padre creyese en nosotros y nos respetase”, le confiesa Patricia. Sus palabras no consiguen ablandar a David y le deja claro que no todo vale.

“Te juro que voy a hacer todo lo que pueda para volver a ganarme tu amor”, le deja claro Patricia antes de irse. ¿Logrará ablandar el corazón de David antes de que dé a luz a su bebé?