Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 44

“Voy a hacer todo lo que pueda para volver a ganarme tu amor”: Patricia deja claro a David que no se rinde

Aunque el padre del bebé que espera le ha dejado claro que ya no siente lo mismo por ella, Patricia mantiene la esperanza de volver a ser la familia que eran.

Patricia

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Patricia ha conseguido demostrar que el bebé que espera es de David y, aunque Octavio y su hijo le han prometido que no le faltará de nada, no piensan perdonar el engaño que planeó con Julia en un principio.

Patricia le ha llevado a David al despacho los papeles del divorcio firmados. Aunque le duela en el alma, ella sabe que la única forma de tener buena relación con David y de evitar problemas es aceptando sus condiciones.

“Sé que no me vas a creer, pero todo lo que hice, lo hice porque te quiero y quería que tu padre creyese en nosotros y nos respetase”, le confiesa Patricia. Sus palabras no consiguen ablandar a David y le deja claro que no todo vale.

“Te juro que voy a hacer todo lo que pueda para volver a ganarme tu amor”, le deja claro Patricia antes de irse. ¿Logrará ablandar el corazón de David antes de que dé a luz a su bebé?

“Me he dado un golpe”: Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

“Me he dado un golpe”: Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Patricia

“Voy a hacer todo lo que pueda para volver a ganarme tu amor”: Patricia deja claro a David que no se rinde

Descubre el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú

Descubre el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú

Saúl tiende una trampa a César

Saúl tiende una trampa a César: ¡la policía encuentra el cuerpo de Emilio en el coche del mexicano!

Emilio muere en brazos de Octavio
Mejores momentos | Capítulo 44

Un forcejeo que acaba en tragedia: Emilio muere en brazos de Octavio

David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa
Mejores momentos | Capítulo 44

“No voy a tolerar este tipo de actitud en la empresa”: David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen
Mejores momentos | Capítulo 43

“Yo maté a nuestro hijo”: Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen

Emilio no puede más con la culpa y, acorralado por todos los secretos que esconde, le cuenta a su esposa que él causó la muerte de su hijo hace tantos años.

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé:
Mejores momentos | Capítulo 43

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé: “Pienso volver a por mi hijo y a por Julia”

Nando ha salido de la cárcel y tiene entre ceja y ceja a todos los que le han jodido la vida.

Se reaviva el caso del asesinato de Estrella

Se reaviva el caso del asesinato de Estrella: la comandante Serrano ha encontrado a un claro sospechoso

César descubre la obsesión de Saúl por Amanda y le echa de su casa

César descubre la obsesión de Saúl por Amanda y le echa de su casa: “Como te acerques a ella, te mato”

Amanda le oculta a César que no ha abortado tras una discusión cargada de reproches

Amanda le oculta a César que no ha abortado tras una discusión cargada de reproches: “Los dos nos hemos cargado esta relación”

Publicidad