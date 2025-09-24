Capítulo 400 de Sueños de libertad; 24 de septiembre: Tasio se estrena como director de Perfumerías de la Reina

A pesar de seguir muy afectado por el fallecimiento de su madre, Tasio ha aceptado el puesto de director de la fábrica después de que don Pedro apostase por él y de que Marta renunciase a ocupar el puesto.

En su primer día como director, Tasio ha tenido que lidiar con las miradas de los trabajadores, las críticas de su familia y la polémica del nuevo perfume que ha despertado comentarios negativos entre las feligresas.

Don Pedro, a pesar de encontrarse en sus últimos días, ha seguido alimentando el odio de Gabriel hacia Damián de la Reina, mientras Digna le ha echado en cara todo el daño que le ha hecho y ha roto con él marchándose de casa.

Después de la confesión de Digna sobre la muerte de Jesús, Damián ha dudado en si denunciarla a la policía o no, pero, finalmente, ha preferido guardar silencio, aunque se ha sincerado con Manuela.

Además, Gabriel ha recibido una carta de Isabel en la que le anunciaba su próxima visita y Joaquín y Luis temen lo que pueda pasarle a su madre tras su confesión. ¿Saldrá toda la verdad a la luz antes de que don Pedro fallezca? ¡Descúbrelo en el próximo capítulo de Sueños de libertad, mañana a las 15:45h en Antena 3! Y si no puedes aguantarte, ya lo tienes disponible en atresplayer.