Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 400 de Sueños de libertad; 24 de septiembre: Tasio se estrena como director de Perfumerías de la Reina

El marido de Carmen ha ocupado el puesto que dejó vacante Marta gracias al apoyo de don Pedro.

Capítulo 400 de Sueños de libertad; 24 de septiembre: Tasio se estrena como director de Perfumerías de la Reina

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

A pesar de seguir muy afectado por el fallecimiento de su madre, Tasio ha aceptado el puesto de director de la fábrica después de que don Pedro apostase por él y de que Marta renunciase a ocupar el puesto.

En su primer día como director, Tasio ha tenido que lidiar con las miradas de los trabajadores, las críticas de su familia y la polémica del nuevo perfume que ha despertado comentarios negativos entre las feligresas.

Don Pedro, a pesar de encontrarse en sus últimos días, ha seguido alimentando el odio de Gabriel hacia Damián de la Reina, mientras Digna le ha echado en cara todo el daño que le ha hecho y ha roto con él marchándose de casa.

Después de la confesión de Digna sobre la muerte de Jesús, Damián ha dudado en si denunciarla a la policía o no, pero, finalmente, ha preferido guardar silencio, aunque se ha sincerado con Manuela.

Además, Gabriel ha recibido una carta de Isabel en la que le anunciaba su próxima visita y Joaquín y Luis temen lo que pueda pasarle a su madre tras su confesión. ¿Saldrá toda la verdad a la luz antes de que don Pedro fallezca? ¡Descúbrelo en el próximo capítulo de Sueños de libertad, mañana a las 15:45h en Antena 3! Y si no puedes aguantarte, ya lo tienes disponible en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, fuera de sí, se enfrenta a Don Pedro para vengar a Jesús

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, fuera de sí, se enfrenta a Don Pedro para vengar a Jesús

Capítulo 400 de Sueños de libertad; 24 de septiembre: Tasio se estrena como director de Perfumerías de la Reina

Capítulo 400 de Sueños de libertad; 24 de septiembre: Tasio se estrena como director de Perfumerías de la Reina

Gabriel se derrumba al recordar a su padre y cómo Damián le traicionó

Gabriel se derrumba al recordar a su padre y cómo Damián le traicionó

Digna se enfrenta a don Pedro y rompe con él: “Te dejo. Le he contado a Damián la verdad”
Capítulo 400

Digna se libera por fin de sus ataduras y rompe con don Pedro: “Te dejo. Le he contado a Damián la verdad”

Gabriel recibe una inquietante carta de Isabel: viajará a Madrid y le gustaría volver a verlo
Capítulo 400

Gabriel recibe una inquietante carta de Isabel: viajará a Madrid y le gustaría volver a verlo

Damián, entre la espada y la pared: ¿denunciará a Digna por la muerte de Jesús?
Capítulo 400

Damián, entre la espada y la pared: ¿denunciará a Digna por la muerte de Jesús?

El patriarca coge el teléfono con la intención de denunciar a la madre de Joaquín y Luis.

"Eres mi hijo y te quiero": Ferit comprende el precio de su apellido en una emotiva charla con su padre
Ser un Korhan

"Eres mi hijo y te quiero": Ferit comprende el precio de su apellido en una emotiva charla con su padre

Ferit tuvo un tenso cara a cara con su padre, Orhan, justo antes de que Kazım fuera secuestrado. Entre palabras confesiones, quedó claro el precio de su apellido y la soledad que acompaña a la familia.

“Más te vale que estés con la boca cerrada”: Julia manda a Nando un mensaje de Álvaro

“Más te vale que estés con la boca cerrada”: Julia manda a Nando un mensaje de Álvaro

La emotiva confesión de Efsun a Bahar en su vídeo de despedida: “Se han convertido en una familia para mí”

La emotiva confesión de Efsun a Bahar en su vídeo de despedida: “Se han convertido en una familia para mí”

Evren se marcha sin mirar atrás y deja a Bahar rota: ¿quedará algún futuro para ellos?

Evren se marcha sin mirar atrás y deja a Bahar rota: ¿quedará algún futuro para ellos?

Publicidad