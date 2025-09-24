Antena 3 LogoAntena3
Renacer 23 septiembre

Evren se marcha sin mirar atrás y deja a Bahar rota: ¿quedará algún futuro para ellos?

¡El final más triste! Bahar se sube a un taxi para llegar hasta Evren, pero el viaje acaba con una amarga sorpresa y sin rastro de él.

Desirée Castillo
Bahar ha ido al hospital y, para su sorpresa, ha descubierto que Evren ya no estaba. Al preguntar por él, Rengin le ha dado la noticia: se ha despedido esa misma mañana para adelantar su viaje a Estados Unidos.

Temiendo perderlo para siempre, Bahar ha intentado encontrarlo a toda costa. De repente, una pequeña paciente le ha entregado una carta de Evren. En ella, le pedía perdón y confesaba que no había tenido valor de hacerlo en persona.

Sin embargo, al ver la moto de Evren, Bahar se ha subido en un taxi y le ha pedido que lo siguiera. La persecución ha sido frenética. “Si tiene que volar, vuele”, le ha gritado al conductor, deseando con su corazón que Evren no se marchara.

Pero la siguiente sorpresa ha llegado al ver que Evren no estaba en su moto. Era un joven que la había comprado. En ese momento, Bahar se ha derrumbado al pensar que no ha podido encontrar al amor de su vida y que el adiós ya es un hecho.

Tras el embarazo ectópico y haberlo dejado plantado en el altar, el cirujano se ha marchado sin mirar atrás, sin darle otra oportunidad. ¿Es este el final definitivo? El amor entre Bahar y Evren pende de un hilo y el destino parece no dar tregua.

