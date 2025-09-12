Tasio recibe la peor de las noticias: su madre ha fallecido en un accidente de tráfico

Ángela había llegado a Toledo para intentar mediar entre Damián y Tasio y que entre ellos por fin hubiese la relación entre padre e hijo que tanto deseaba.

Tras casi conseguirlo, Damián le pidió que no se marchara del lado de Tasio porque ella es la única persona que podría conseguir esa reconciliación.

Sin embargo, Tasio no quería que su madre se metiese más en este tema y le pidió que se marchara de Toledo. Le compró un billete de autobús rumbo al pueblo y su despedida fue bastante agridulce.

Todavía bastante enfadado, Tasio se despedía de su madre mientras ella, con lágrimas en los ojos, se marchaba con mal sabor de boca y con la pena de saber que Tasio no le había perdonado del todo.

Horas más tarde, Gaspar le comunicaba a Tasio que el autobús en el que viajaba su madre había sufrido un accidente.

Tasio y Carmen iban al hospital y, tras muchas en vela, han recibido la noticia que el joven no quería escuchar: su madre ha fallecido.

El joven vuelve hundido a la fábrica mientras solo piensa en trabajar para no pensar en lo que ha pasado. ¿Podrá perdonarse así mismo?