Capítulo 392

Tasio recibe la peor de las noticias: su madre ha fallecido en un accidente de tráfico

El autobús en el que viajaba Ángela ha sufrido accidente dejando multitud de heridos y fallecidos.

Tasio recibe la peor de las noticias: su madre ha fallecido en un accidente de tráfico

Ángela había llegado a Toledo para intentar mediar entre Damián y Tasio y que entre ellos por fin hubiese la relación entre padre e hijo que tanto deseaba.

Tras casi conseguirlo, Damián le pidió que no se marchara del lado de Tasio porque ella es la única persona que podría conseguir esa reconciliación.

Sin embargo, Tasio no quería que su madre se metiese más en este tema y le pidió que se marchara de Toledo. Le compró un billete de autobús rumbo al pueblo y su despedida fue bastante agridulce.

Todavía bastante enfadado, Tasio se despedía de su madre mientras ella, con lágrimas en los ojos, se marchaba con mal sabor de boca y con la pena de saber que Tasio no le había perdonado del todo.

Horas más tarde, Gaspar le comunicaba a Tasio que el autobús en el que viajaba su madre había sufrido un accidente.

Tasio y Carmen iban al hospital y, tras muchas en vela, han recibido la noticia que el joven no quería escuchar: su madre ha fallecido.

El joven vuelve hundido a la fábrica mientras solo piensa en trabajar para no pensar en lo que ha pasado. ¿Podrá perdonarse así mismo?

Series

Un encuentro cargado de reproches y acusaciones: la boda entre César y Amanda desata la guerra en la familia Oramas

Capítulo 392 de Sueños de libertad; 12 de septiembre: Una muerte inesperada sacude la vida de Tasio para siempre

Gema se presenta en casa de Digna y descubre… ¡su golpe en la cara!

Tasio recibe la peor de las noticias: su madre ha fallecido en un accidente de tráfico
Capítulo 392

Luis reorganiza el trabajo en el laboratorio para pasar el menor tiempo posible con Cristina, ¡no quiere más problemas con Luz!
Capítulo 392

María, dispuesta a todo para conseguir el dinero que necesita gracias a Damián
Capítulo 392

La joven intenta manipular al patriarca de los De la Reina en su favor.

“Estás lleno de odio”: Amanda sentencia a César tras su pelea en la carretera
Mejores momentos | Capítulo 24

La mujer está muy decepcionada por cómo se ha comportado su esposo con su padre está tarde.

Octavio llega a las manos con César… ¡y finge un ataque de pánico!

David se presenta en el despacho de Patricia para disculparse… ¡y acaba saliendo enfadado!

“Creo que César no va a ser feliz contigo”: Laura se disculpa con Amanda por su comportamiento y anuncia su partida

