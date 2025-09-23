Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio se estrenará como nuevo director de la empresa

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Digna les contará a sus hijos que ha contado toda la verdad a Damián... ¡Y se han quedado sin habla!

Gabriel recibirá una carta de Isabel, quien sigue esperándole y pensando que se llama Dámaso... ¿qué va a pasar con ella?

Tasio se estrenará en el puesto de director de la fábrica con el apoyo de Carmen y de su amigo Gaspar. ¿Se tomarán mal los Merino su nuevo puesto?

Por su parte, Pedro querrá firmar cuanto antes su testamento, siente que se acaban sus días.

