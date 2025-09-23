Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio se estrenará como nuevo director de la empresa

Tras la renuncia de don Pedro, se convierte en el nuevo director de Perfumerías de la Reina. ¿Cómo será su primer día?

Carmen y Tasio

Ana Bermejo Lillo
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Digna les contará a sus hijos que ha contado toda la verdad a Damián... ¡Y se han quedado sin habla!

Gabriel recibirá una carta de Isabel, quien sigue esperándole y pensando que se llama Dámaso... ¿qué va a pasar con ella?

Tasio se estrenará en el puesto de director de la fábrica con el apoyo de Carmen y de su amigo Gaspar. ¿Se tomarán mal los Merino su nuevo puesto?

Por su parte, Pedro querrá firmar cuanto antes su testamento, siente que se acaban sus días.

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

