El fenómeno Sueños de libertad traspasa fronteras y se estrenará el 22 de septiembre en HBO Max en toda Latinoamérica y Brasil

Sueños de libertad, que ya firma más de 400 episodios emitidos en Antena 3, está protagonizada por Alain Hernández, Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón, Dani Tatay, Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Marta Belmonte, Ana Fernández, Roser Tapias, Alba Brunet, Carolina Lapausa, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Guillermo Barrientos y Amanda Cárdenas, entre otros.

Esta venta de Atresmedia Sales se suma a los lanzamientos de la serie en los países Bálticos y Oriente Medio. En España, Sueños de libertad también está disponible en atresplayer, Movistar+ y Disney+

Atresmedia continúa con su firme apuesta por la ficción española, convertida en un referente en el sector y siendo factoría de muchas de las series españolas de mayor éxito nacional e internacional

Atresmedia Sales estará presente en IBERSERIES con un evento especial Atresmedia Day, y también en MIPCOM en su nuevo stand R7.J1

Sueños de libertad, la serie líder y más vista de la TV en España, comienza una nueva etapa en su imparable recorrido internacional con su estreno en toda Latinoamérica y Brasil, a partir del 22 de septiembre, en la plataforma HBO Max. La ficción original de Atresmedia podrá disfrutarse fuera de nuestras fronteras semanalmente y desde el primer episodio.

Este desembarco supone un nuevo hito en la expansión global de ‘Sueños de libertad’, que ya se ha abierto camino en mercados tan exigentes como los países Bálticos y Oriente Medio, confirmando su condición de fenómeno internacional y situando a la ficción española en lo más alto del panorama audiovisual.

En España, la serie continúa consolidando su éxito gracias a su emisión diaria en Antena 3, en atresplayer, la plataforma local líder, y también está disponible en Movistar+ y Disney+, reforzando su posicionamiento como una de las producciones más relevantes de los últimos años. Fuera de España, ‘Sueños de libertad’ puede verse a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional y, a partir del 22 de septiembre, también podrá disfrutarse en toda Latinoamérica y Brasil a través de la plataforma HBO Max.

Sueños de libertad es distribuida a nivel internacional por Atresmedia Sales, que continúa reforzando la presencia de sus producciones en los principales mercados audiovisuales. En las próximas semanas, Atresmedia Sales participará en Iberseries, donde celebrará un Atresmedia Day, y estará presente en Mipcom, en el stand R7.J1, consolidando así su papel como referente en la comercialización de contenidos españoles a escala mundial.

Líder absoluta cada tarde, Sueños de libertad se mantiene invicta con una media del 13,3% de share medio, más de 1,2 M de espectadores y 2.035.000 espectadores únicos en esta temporada. La serie de Antena 3 ha demostrado ser una apisonadora, aventajando en su franja a sus dos rivales más cercanos en +4,6 y +5,4 puntos, respectivamente. El dominio de ‘Sueños de libertad’ no solo se queda aquí, pues ha liderado prácticamente en el en 100% de sus emisiones. Además, Sueños de libertad ha supuesto también una mejora en dicha franja para Antena 3, ya que crece +2,5 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior.

La serie diaria de Antena 3 es también líder y la opción favorita en casi todos los targets de edad destacando sobre todo en mujeres con un gran 16,2% de share. En jóvenes también funciona muy bien con una cuota de 11 puntos.

Sueños de libertad está protagonizada por Alain Hernández, Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay. Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo, Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Alejandro Albarracín, Arturo Querejeta, Pepa Aniorte, Ana Labordeta y Amanda Cárdenas, completan el reparto de la serie.

Sueños de libertad es una producción de Atresmedia en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García, Jaume Banacolocha son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia, y Joan Noguera es coproductor ejecutivo y director de la misma. Eduardo Casanova, Fran Moreta, Eva Norverto, Diego Lesmes, Asier Aizpuru y Kiko Ruiz Claverol son directores capitulares de la serie. Beatriz Duque y Verónica Viñé son las creadoras de la ficción.

El guion está coordinado por Jordi Calafí y el coordinador de diálogos es Mauricio Romero. Nuria Hernández y Marta Creus firman la dirección de Producción, Marcelo Pacheco la dirección de Arte y Elena Lucendo, decoradora. Berto Brezo es el encargado del Vestuario, mientras que Maquillaje y Peluquería están dirigidos por Ainize Arrieta.

Atresmedia, una marca de ficción de éxito global

Con un modelo de televisión cimentado en una televisión de calidad y que, apuesta por las series como una de sus señas de identidad, Atresmedia ha construido a lo largo de los años un sello de ficción reconocido, apreciado y valorado en todo el mundo.

En la actualidad, no hay producción de la factoría Atresmedia que no despierte el interés de los principales agentes del mercado audiovisual mundial incluso antes de estrenarse, mostrando así la fuerza y el prestigio de nuestra marca de ficción.

Gracias a una cuidada y planificada estrategia, que desde hace años lleva entendiendo que el éxito de una serie y sus posibilidades de explotación van más allá de las clásicas ventanas de exposición, Atresmedia ha logrado convertir en marcas prácticamente todas y cada una de sus producciones de ficción.

En la factoría Atresmedia han nacido producciones como La Casa de papel, Veneno, Alba, Vis a Vis, La cocinera de Castamar, El Tiempo entre costuras, Velvet… Todas ellas de gran repercusión dentro y fuera de España.