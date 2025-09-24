Antena 3 LogoAntena3
“Más te vale que estés con la boca cerrada”: Julia manda a Nando un mensaje de Álvaro

El abogado se ha visto en peligro y ha obligado a la mexicana a mandarle un aviso a su expareja en la cárcel.

La relación que tuvo Julia con Nando fue traumática: los abusos y las palizas eran parte de su día a día. Pero todo termino gracias a la ayuda de David y Patricia, que se presentaron en los juzgados y consiguieron poner una denuncia en contra del hombre.

“La vida de mi hijo está en peligro”: Nando encuentra a Julia y hace saltar las alarmas de Patricia

Desde que el hombre está en la cárcel, la joven vive más tranquila, peor Álvaro ha llegado para acabar con esa paz. Sus órdenes han sido claras: deberá mandarle un mensaje a Nando de que, en caso de que llegue la policía haciendo preguntas sobre el asesinato de César, deberá mantener la boca cerrada.

La mujer no ha tenido otra opción que presentarse allí, ya que, si no, el abogado había prometido revelar el trato que mantiene con Patricia¡a todo el mundo!

Nada más verle, ha comenzado a temblar del miedo, pero ha conseguido mantener la compostura y ser directa: “Más te vale tener la boca cerrada”, ha dicho sin rodeos mientras afirmaba que no tenía ni idea de que podrían traerse entre manos él y e abogado, pero que debía parar ya.

Nando se ha llenado de rabia, y ha lanzado una respuesta: “Cuando le pille, le voy a partir las piernas”, ha dicho muy seguro de sí mismo. Al segundo ha cambiado de tema y ha querido hablar sobre qué es lo que harán con el niño cuando nazca, pero Julia no estaba dispuesta a escucharlo: se ha levantado y ha abandonado el tétrico lugar.

La joven sabe de sobra que, si Nando quiere acabar con la vida de Álvaro, lo hará. Pero… ¿cuáles son los motivos que ella aún no sabe?

"No voy a dejar que ese imbécil me quite a mi hijo": nuevos episodios de La Encrucijada, este jueves

"No voy a dejar que ese imbécil me quite a mi hijo": nuevos episodios de La Encrucijada, este jueves

